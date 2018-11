"Egy szociális dolgozó fontosabb munkát végez, mint egy országgyűlési képviselő"

Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa felhívta a figyelmet: a KSH adatai szerint a szociális dolgozók havi nettó átlagfizetése 88 ezer forint, érdemi béremelés 10 éve nem történt az ágazatban. "Úgy becsüli meg Orbán kormánya a szociális dolgozókat, hogy a létminimum összegét sem biztosítja nekik" - mondta. Szabó szerint a kormány épp olyan kegyetlen azokkal is, akiken a szociális munkások segíteni próbálnak: elvették a segélyeket, a rokkantnyugdíjakat, a táppénzeket, elinflálták a családi pótlék és a GYES értékét, miközben túlárazott közbeszerzésekkel növelték Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát. Szabó elővett egy Ripostot is, hogy szemléltesse: nem elég, hogy a kormány büntethetővé tette a hajléktalanságot, Habony Árpád szennylapja még uszító cikket is közöl róluk.

Utóbbi miatt az ülést vezető Latorcai János meg is dorgálta, mondván, megszegte a szemléltetés szabályát, a Ripost felmutatásának szándékát ugyanis az ülés előtt egy órával jeleznie kellett volna.

A felszólalásra válaszoló Rétvári Bence államtitkár persze egész másként látja a szociális munkások helyzetét: milliárdokat költöttek az ágazatra, két év alatt 17%-kal nőtt a dolgozók bére, hat év alatt pedig összesen 65%-kal, miközben korábban a baloldali kormányzat csökkentette a szociális munkások fizetését is. Az államtitkár szerint az ellenzék segélyezéssel tartaná folyamatos nélkülözésben a peremre szorultakat, míg a kormány munkalehetőséget, képzéseket, alacsony adók melletti foglalkoztatást kínál nekik. Úgy vélte, Szabó Tímea azért szólalt fel, hogy a hajléktalanok továbbra is életvitelszerűen lakhassanak aluljárókban, erdőkben.

A szocialista Korózs Lajos is fontosnak tartotta, hogy köszönetet mondjon a szociális dolgozóknak. Emlékeztetett: a kormány egy évvel ezelőtt azt ígérte, 233 ezer forintra emeli majd a bruttó bérüket, ehhez képest még mindig csak bruttó 153 ezret keresnek.

Rétvári Bence viszont azt kereste elő, hogy Korózs Lajos 2016-ban tartózkodott, mikor a kormány megszavazta, hogy a szociális munka napja munkaszüneti nap legyen. Emellett bejelentette, a kormány a következő időszakban 96 milliárd forintot fordít majd a gyermekek szociális segítésére.

A jobbikos Stummer János hangúlyozta: nagy felelősség, mikor 93 ezer másik emberért kell szót emelnie az Országgyűlésben, olyanokért, akik másik 800 ezer ember sorsát teszik élhetővé.

"A szociális dolgozók mindegyike fontosabb munkát végez, mint a miniszterelnök, minden nap emberéletek vannak a kezeikben. Mikor önök reggel 8-kor klímás Skodájukkal bejöttek a munkahelyükre, ők biciklivel vagy busszal már rég beértek, hogy pelenkázzák, fürdessék, vagy etessék az ápolásra szorulókat. Míg mi vitázunk, ők épp azokhoz fordulnak türelemmel, akiknek már nincs kihez szólniuk."

Stummer szerint egy szociális dolgozó fontosabb munkát végez, mint egy országgyűlési képviselő, amiért nem évente egy köszönetnyilvánítás járna, hanem normális bér és a hivatáshoz méltó munkafeltételek az év minden napján.

"Ön bizonyára mindjárt fel fogja sorolni a már hangoztatott paneleket, melyben azt ecseteli, hogy a Fidesz mennyit tett ezekért a dolgozókért, de a valóság az, hogy az anyagi és erkölcsi megbecsültségük a béka feneke alatt van" - üzent Rétvárinak. A Jobbik politikusa szerint a kétharmados osrszágban az elesetteket, betegeket, fogyatékosokat, időseket, munkanélkülieket vagy hajlék nélkülieket felesleges tehernek tekinti a kormány. Ómolnár Miklós Ripostjának címlapján épp ez a lelkiismeretlen, embertelen rendszer mutatta meg magát teljes valójában.

"Meddig élnek még vissza a szociális dolgozók türelmével? Azt hiszik, hogy maguknak mindent szabad?"

- kérdezte.

Rétvári Bence az elvárásoknak megfelelően aztán fel is sorolta a korábban már ismertetett kormányzati intézkedéseket, és felhozta azt is, hogy a Jobbik sem támogatta az előző ciklusban, hogy november 12-e munkaszüneti nap legyen. Sőt, a Ripost-címlap emlegetése miatt azt mondta, a Jobbik csatlakozott a liberális kórushoz hajléktalan-ügyben, és azt szeretné, ha az otthonukat elvesztett emberek a közterületeken, egészségüket veszélyeztetve élnének.

