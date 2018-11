"Holnaptól melyik lámpaszaküzlet árul majd bankhiteleket?"

Az Alfahír számolt be arról, hogy a K&H fogja megvalósítani a szombathelyi LED-es lámpacserét, az alvállalkozók pedig az Elios-botrányban is felbukkant cégek lesznek. Egyikük a magyar foci felső vezetésével áll közvetlen kapcsolatban, másikuk viszont nem is tudott arról, hogy részt venne a pályázatban.

Szombathelyen a K&H mögé bújtak az Elios-haverok A K&H Bank Zrt. nyerte el Szombathely közvilágítás-korszerűsítési projektjének kivitelezési munkáit - tájékoztat az uniós közbeszerzési értesítő mai száma. Az elég szűkszavúan kitöltött hirdetmény szerint a „bank és biztosító" szlogennel hirdető pénzintézetnek a vasi megyeszékhelyen 9521 darab világítótestet kell leszerelni és 9516 darab LED-es világítótestet kell szállítania, felszerelni és üzembe állítani.

Balassa Péter nem lepődött meg azon, hogy a botrányos ügy nyilvánosságra jött, az OLAF-vizsgálat alatt álló, korábbi Tiborcz-érdekeltségnek számító Elios Zrt.-vel nyíltan nem mert szerződést kötni az önkormányzat. A Jobbik szombathelyi önkormányzati képviselője közleményben reagált arra a hírre, hogy a K&H Bank Zrt. nyerte el Szombathely közvilágítás-korszerűsítési projektjének kivitelezési munkáit, a pénzintézetnek a vasi megyeszékhelyen 9521 darab világítótestet kell leszerelni és 9516 darab LED-es világítótestet kell szállítania, felszerelni és üzembe állítani.

"Halkan kérdezem, holnaptól melyik világítástechnikai, vagy lámpaszaküzlet árul majd bankhiteleket?"

- tette fel a kérdést a politikus.

Balassa Péter szerint érdekes partnereket választott a K&H, két alvállalkozója, illetve erőforrást nyújtó szervezete korábban kapcsolatban állt Orbán Viktor vejének volt érdekeltségével az Eliossal, a harmadik pedig azt sem tudja, hogy részt vesz a közvilágítás korszerűsítésének projektjében, "vagyis teljesen felesleges közbeszerzésnek nevezni az ilyen eljárásokat".

A jobbikos politikus szerinte ugyanis egyértelmű, hogy ki a "köz" az országban, és az is, hogy kik nyerik a kiírásokat. Az már csak hab a tortán - emlékezett vissza az egykori szombathelyi futballista -, hogy az egyik alvállalkozó focicsapata, a Siófok 2007-ben úgy lett bajnok a labdarúgó NB II-ben, hogy a második helyezett Haladástól levontak 11 pontot.