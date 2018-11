A magyar politika számára is van tanulsága a Gruevszki-ügynek

Nem volnék meglepődve, ha a korábbi macedón kormányfő bejelentését a Facebookon, miszerint Magyarországon tartózkodik és itt folyamodik menedékkérelemért, hangos asztalra csapással díjazták volna a magyar kormánykörökben. Olyan figyelmet irányított ez az Orbán-kabinetre és Magyarországra, aminek a belpolitikai szurkálódásokon túl garantált a nemzetközi visszhangja.

Persze még kérdés, hogy a hazájában korrupcióért elítélt – és éppen ezért érvényes útlevéllel nem rendelkező - Nikola Gruevszki hogyan juthatott Magyarországra és erről mit tudhattak az illetékes magyar szervek. Az sem kizárt, hogy az egykori macedón politikus ittlétéről már csak akkor értesültek, amikor már „valahogy” átjutott a határon és megbújt „valahol”. Utóbbi szintén kérdés, bár a „jól értesült” macedón 1TV azt állította, hogy Gruevszki a Corinthia Hotelben szállt meg, majd Orbán Viktor otthonába költözött. Ezt természetesen Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan „kacsának” minősítette. Nem is tűnne ez okos lépésnek a magyar kormányfő részéről, még ha tagadhatatlan is, hogy baráti viszonyt ápoltak Gruevszkivel. A volt kormányfővel szimpatizáló macedón források arra is felhívják a figyelmet a 1TV kapcsán, hogy információi megbízhatatlanok és nem árt azokat erős fenntartásokkal kezelni.

Hogy Gruevszki miért érezte fontosnak magyarországi tartózkodását gránátként a Facebookra dobni, szintén csak találgatni lehet. Mint ahogy azt is, hogy ez felkészülten vagy felkészületlenül érte-e a magyar kormányt. Talán Gruevszki már tudta, hogy a nyomában járnak, és inkább maga számolt be a hollétéről, még mielőtt a jelenlegi macedón vezetéshez közel álló sajtó szellőzteti meg konspiratív szökésének helyét.

Akárhogy is, a magyar kormány több szempontból is kényes helyzetbe került. Alig sikerült lecsendesíteni a jövő évi európai parlamenti választásokra készülő Európai Néppártban lévő konfliktusokat, amik a Sargentini-jelentés, illetve a magyar jogállamiság okán váltak szakítópróbává a Fidesz számára, most Gruevszki miatt is magyarázkodhatnak majd (igaz, Gruevszki pártja, a VMRO-DPMNE tagja az Európai Néppártnak). Már ha olyan döntés születik, hogy a szökésben lévő volt macedón kormányfő valóban menekültstátuszt kap Magyarországon. Erről először csak annyit lehetett tudni, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem akar folyamatban lévő menekültügyi eljárásról nyilatkozni, Gruevszki menedékkérelmét nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Megtette ezt szerdán a Miniszterelnökség, és közölte: a magyar hatóságok biztonsági okokból tették lehetővé, hogy a volt kormányfő menekültügyi kérelmének benyújtását és meghallgatását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál. „A két ország jó együttműködése fontos sarokköve a balkáni régió fejlődésének és Európa biztonságának” – olvasható a közleményben.

A 444.hu egy cikkében azt írja, Orbán Viktornak a Kreml és a NATO között kell választania, mivel Gruevszki inkább oroszbarát politikusnak volt tekinthető, Moszkva pedig abban volt érdekelt, hogy megakassza Macedónia NATO-csatlakozását. Gruevszki kormányfőként ezzel szemben nyugati beavatkozásról beszélt, sőt, Orbán Viktort megelőzve, elsőként riogatott a Soros-veszéllyel. Ő tekinthető a Stop Soros-kampány atyjának is. Macedóniában azonban ez sem tudta gátját szabni a hatalomváltásnak. 2016-ban, 10 év után Gruevszki távozni kényszerült a kormányfői székből.

A vele szimpatizáló macedón források azt állítják, a bukása óta leszámolásszerű boszorkányüldözés zajlik az országban. Túlzás lenne azt mondani, hogy mi innen, Magyarországról igazságot tehetünk. Gruevszkit hivatalosan azért ítélték el, mert a vád szerint miniszterelnökként befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, továbbá ő maga személyes használatra is igénybe vette a luxusautót. Gruevszki szimpatizánsai azt mondják, ez csak egy kreált, politikai bosszúról szóló ügy, és mikor a volt kormányfővel szemben nem tudtak anyagi visszaélést bizonyítani, akkor azzal húzták rá a vizes lepedőt, hogy privát célokra is használta az autót, és ebben mutatkozott előnye.

Egy ilyen ügy el se érné a magyar hatóságok és az igazságszolgáltatás ingerküszöbét. Ennél jóval nagyobb ügyek is elsikkadtak már Magyarországon, hála annak, hogy Polt Péter megbízható legfőbb ügyésze Orbán Viktornak. A magyar hatóságok éppen a napokban szüntették meg a nyomozást a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak korábbi cégével, az Elios Innovatív Zrt.-vel szemben, ami az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése szerint - szervezett bűnözés gyanúját is felvetve – jutott uniós pénzekhez. Itt ugye súlyos milliárdokról beszélünk, nem egy autóról. Mondjuk Gruevszkinek sem kéne most szökésben lennie, ha továbbra is kormányfő tud maradni. De hát a kocka, előbb-utóbb mindig fordul, és ahogy tíz év után a hatalom piramisának a csúcsáról lezuhant, megtörténhet mással is. Mint látjuk, az igazságszolgáltatást elkerülő védettség is nagyon gyorsan elpárologhat.

Szóval, ha mi itt Magyarországon nem is tudunk igazságot tenni a Gruevszki-ügyben, azért bőven van tanulsága. A magyar hatalmi piramis csúcsán lévők számára is.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

(A szerző további cikkei nyomon követhetőek a Facebook-oldalán is. Kövesd Te is!)