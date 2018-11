Nem forgathatott Orbán villája előtt a macedón tv-stáb

Miután biztossá vált, hogy a börtönbüntetés elől Magyarországra szökött a macedón ex-elnök az 1TV riportere már szerdán Budapestről jelentkezett be az esti híradóban. Honlapjukon az áll, hogy először Orbán budai otthonánál próbáltak forgatni, mert egyes információk szerint ott rejtőzhet Nikola Gruevszki, ám a miniszterelnök biztonságára vigyázó hatóságok gyorsan véget vetettek az akciónak - szúrta kia 24.hu.

Azt követően, hogy a macedón hatóságok az ex-elnök nyomába eredtek, mivel az nem kezdte meg a rá kiszabott kétéves börtönbüntetését, Gruevszki kedden Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarországon kér politikai menedékjogot és jelenleg is itt tartózkodik. A magyar hatóságok először próbálták elkenni az ügyet, végül szerda este a Miniszterelnökség közleményben tudatta, hogy a macedón politikus valóban az országban tartózkodik és speciális elbánásban részesül, tekintettel arra, hogy tíz évig töltötte be hazájában a miniszterelnöki posztot.

Zoran Zaev jelenlegi macedón kormányfő Gruevszki kiadatását kérve azt mondta, azt várják Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott. Hozzátette azt is:

"Milyen motivációt jelentene az nekünk, tagjelölt országoknak, ha az Európai Unió egyik tagországa a bűnözők menedékévé válna, és nem tisztelné a nemzetközi gyakorlatot és a nemzetközi jogot?"

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerda esti sajtótájékoztatóján, azonban kijelölte az utat, amin egyelőre nem tudjuk, hogy végigmegy-e a kormány, vállalva a nemzetközi konfliktust. Hidvéghi szerint ugyanis Zoran Zaev és kormánya is a Soros-hálózathoz tartoznak, ezért kötelességüknek érzik, hogy megvédjék a korrupció miatt elítélt ex-elnököt.