Jóbarátból kínos társaság - egy ember, aki kellemetlen heteket okozhat Orbán Viktornak

Az idén 48 éves Nikola Gruevszki fiatal kora ellenére régi motoros a macedón belpolitikában, karrierjét mégis az üzleti életben kezdte. A '90-es évek közepén az akkor megnyíló szkopjei tőzsdén kereskedett. Politikai karrierje 1996-ban indult a skopje-i városi tanács tagjaként. Nem sokáig ragadt le ezen a szinten, miután a csodálatos csengésű, valószínűleg a Föld legviccesebb nevével rendelkező "Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja" (VMRO-DPMNE) megnyerte a választást, 1998-tól kereskedelmi- majd 1999-től pénzügyminiszter a Ljubco Georgievski vezette koalíciós kormányban.

2001-ben, tehát az első Orbán-kormány idején, és így Nikola Gruevszki pénzügyminisztersége alatt vásárolta fel a Matáv a macedón Makedonski Telekomunikaciit (MakTel). A magyar cég az akkori sajtóközlemény szerint a Matáv vezette konzorcium a macedón nemzeti telefontársaság többségi tulajdonát 362,5 millió euróért vásárolta fel, de a vételáron felül még vállalta, hogy 255,7 millió euró értékben befektet az országban (a Matáv ekkor már a Deutsche Telekom kizárólagos tulajdona).

Jellemző, hogy mennyire más világot éltünk: a macedón szolgáltatót megvásárló konzorcium tagja még a Matáv mellett a

Soros György érdekeltségébe tartozó Southeast Europe Equity Fund (SEEF) is.

Utóbbit a Soros Private Funds Management kezeli és részben az Overseas Private Investment Corporation (OPIC) finanszíroz - olvasható egy akkori tudósításból (az OPIC az Egyesült Államok kormányzati szervezete, amely kölcsönök, garanciák és biztosítások nyújtásával támogatja a tengerentúli amerikai befektetéseket).

Nikola Gruevszki pártja - ahogyan az első Orbán-kormány is - megbukott a 2002-es parlamenti választáson. Miután 2003-ban a korábbi miniszterelnök, Georgievski elhagyta a hosszú nevű pártot (hogy megalapítsa a csak egy kicsit rövidebb VMRO-NP-t), hősünk a párt élére állhatott, majd egymás után négyszer is győzni tudott a választásokon, legutoljára 2014-ben.

Ennek végeredményét a jelenleg kormányzó szociáldemokraták (SDSM) választási csalásra hivatkozva nem fogadták el, az országot tüntetések, az albán többségű területeken (így például Kumanovóban) súlyos összecsapások rázták meg.

A moszkvai orientáció mellett a hazánkban is ismerős hatalomtechnikai koncentráció és az intézményesített korrupció jellemezte kormányzásának utolsó éveit. Bukásának tulajdonképpeni okozója egy 600 ezer euró értékű Mercedes volt. 2015-ben az akkor még ellenzéki - jelenleg kormányfő - Zoran Zaev által nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetésből kiderült, hogy a miniszterelnök 2012-ben törvénytelenül utasította Gordana Jankuloska akkori belügyminisztert, hogy szerezzen neki egy nagy értékű Mercedest, a bökkenő csak az volt, hogy nagyon is magáncélra használta azt (a kormányzó párt hatalmát az úgynevezett lehallgatási botrány ingatta meg: 2015-ben derült ki, hogy a kéziirányított titkosszolgálat mintegy húszezer ember, köztük ellenzéki politikusok, újságírók, rendőrök, bírók, sőt, egyházi vezetők telefonját hallgatja le). Végül Gruevszki 2016. január 18-án lemondott.

2017 májusában előbb a parlamenti, majd októberben a helyhatósági választáson is csúnyán elhasalt a pártja, hiába vetettek be mindent, köztük Orbán Viktort és Soros Györgyöt is. Igen, utóbbi a macedón belpolitikának is részévé vált, olyannyira, hogy a Stop Soros kifejzés is Gruevszkitől származik. A csutkára feltekert sorosozás és albánozás azonban nem volt elegendő, és bár hiába tett meg mindent a VMRO-DPMNE-hez tartozó Gjorge Ivanov köztársasági elnök, hogy elodázza a kormánypárt vereségét, végül kénytelen volt kinevezni a szociáldemokrata Zoran Zaevet.

Gruevszkit végül 2018 májusában ítélték el két évre, börtönbüntetését októberben kellett volna megkezdeni. Volna, ha nem szökött volna el Macedóniából. Azóta viszont hazánkban tartózkodik, a kérdés az, hogy körözött, elítélt ember hogyan tudott átjutni a csillogó-villogó határőrizetünkön (amellett, hogy törvényesen még a hazáját sem hagyhatta volna el). A legfrissebb hírek szerint pedig már menedékjogot kért.

Szövetségesét és barátját viszont nehéz helyzetbe hozta, erről bővebben már itt olvashat:

Nagyon kínos helyzetbe hozta Orbánt korrupt macedón klubtársa: tőle kér menedékjogot, de nem adhat neki A Fidesz egybites hisztériakampányát elsőként nem Magyarországon, hanem Macedóniában tesztelték. Ott nem jött be, így a tíz éve vaskézzel kormányzó, Orbánnal baráti viszonyt ápoló Nikola Gruevszki kormányfő megbukott, idén pedig letöltendő börtönbüntetésre is ítélték. A számonkérés elől barátjánál, Orbán Viktornál keres menedéket - csak, hogy jogilag éppen a nagy közös cél, a migráció megállítása miatt nem kaphat.

Címlap- és borítókép: Nikola Gruevszki/Facebook