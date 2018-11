Megtalálhatták a fideszes politikus havi félmilliós, titkos irodáját?

A hvg.hu írta meg, hogy Hubay György miskolci fideszes parlamenti képviselő a budapesti árakhoz viszonyítva is irreálisan magas összegért, havi 496 ezer forintért bérel egy irodát Miskolcon. Az ilyen bérléseket az Országgyűlés Hivatala állja, sok képviselő él is vele, csak nem ilyen magas összegekért – illetve az sem árt, ha az iroda valóban létezik és használják is, mondjuk lakossági fogadóórákra.

A lap szerint ugyanakkor a Miskolc 2-es választókörzetéből parlamentbe jutott politikus irodájáról szinte semmit nem lehet tudni, még amikör körbejárták az önkormányzatnál és a Fidesznél az ügyet, akkor is csak annyit tudtak meg, hogy Hubay igazából nem is tart fogadóórákat. Majd az Országgyűlés Hivatalától időközben megkapták az iroda részletes adatait: eszerint Hubay György 164 négyzetméteres bérleménye Miskolc belvároshoz közeli részén, a Széchenyi utcában van. A hasonló irodák fele ennyibe kerülnek, ugyanitt.

Jakab Péter, a Jobbik szintén miskolci országgyűlési képviselője Hubay bérlésének a felét sem költi irodájára, de a piaci árak áttekintése is azt igazolja, hogy érthetetlen túlárazással állunk szemben. Jakab Péter szombaton egy Facebook-poszttal jelentkezett, ebben azt írja, neki némi utánajárással sikerült kiderítenie, hol várhatja Hubay a választókat: egy olyan Széchenyi utcai irodaházban, ahol a kiírások szerint csak a borsodi büntetés-végrehajtásnak van irodája.

„Lehet, hogy képviselő úr is ezt használja? Illene hozzá.”