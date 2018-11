Ismét műkincseket vesz az MNB

A jegybank minden esetben közgyűjteményekbe, múzeumokba, a jogszabályok által meghatározott módon öt év – meghosszabbítható - időtartamra letétbe helyezi az Értéktár program keretében megvásárolt műkincseket. A Portfolió meg is nevezi most azt az öt festményt, melyet most a program keretében – a közbeszerzési eljárás szabályai szerint – megvásárol:

Csernus Tibor (1927-2007) Kossuth- és Munkácsy díjas festőművész Saint-Tropez című festményének tulajdonjogát 110 millió forintért;

Jan Van Der Heyden (1637-1712) Városlátkép, avagy Tér sétáló alakokkal című festményének tulajdonjogát 400 ezer euró értékben;

Giovanni Battista Pittoni (1687-1767): Szent József halála című festményét 20 millió forintért;

Rippl-Rónai József: Medgyessy Ferenc Rippl-Rónai szobrával című festményének tulajdonjogát 45 millió forintért;

Willem Adriensz Key (1515/16-1568) Férfiképmás című festményét 58 ezer euró vételáron.

A Magyar Nemzeti Bank 2014 januárjában indította el műkincs-visszavásárlási Értéktár programját, amelynek célja az elmúlt történelmi periódusokban különböző okok miatt külföldre vagy külföldi tulajdonba került magyar vagy külföldi művészek által alkotott, jelentős művészeti értéket képviselő műkincsek minél nagyobb hányadának visszaszerzése Magyarország számára, valamint a hazai hagyatékokban fellelhető legfontosabb műkincsek megvásárlásával azok szétszóródásának megelőzése. Az Értéktár program megvalósítására az MNB Igazgatósága 100 millió eurós, mintegy 30 milliárd forintos keretet különített el 2018 végéig – teszi hozzá a portál.