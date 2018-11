Macedón külügyminiszter: Nikola Gruevszki élete soha nem volt veszélyben

A macedón diplomácia vezetője úgy fogalmazott: irónia és paradoxon, hogy egy európai uniós ország védelmet nyújt egy elítéltnek, mivel kormányzása alatt az Európai Bizottság "fogva tartott államnak" nevezte Macedóniát. Mint ismert, a magyar kormány és diplomácia hathatós közreműködésével mentették ki a jogerősen elítélt korrupt és oroszbarát politikust.

Pintér: lehetőség volt arra, hogy ne a tranzitzónában bírálják el Gruevszki ügyét A Fidesznek egyre kínosabb az ügy, ezért inkább nem foglalkoznak vele, mintha nem is lenne. A Nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésén ezért leszavazták a napirendet, mondván szó sincs valódi veszélyről, Pintér Sándor belügyminiszter hiába ment el felkészülve a szerdai rendkívüli bizottsági ülésre a Gruevszki-ügyben.

Nikola Dimitro azt mondta: az ügy rendezése érdekében Macedónia a magyar hatóságoktól azt kéri, hogy tartsák tiszteletben a jogállamiságot, mindazonáltal továbbra is arra törekednek majd, hogy fenntartsák a jó viszonyt Magyarországgal.



Szerinte Macedónia, de az EU jogállamiságának sem tesz jót, hogy egy elítélt, aki ellen több eljárás is folyik, egy EU-tagországban kap menedéket. Hozzátette: Nikola Gruevszki soha nem volt politikai üldöztetésnek kitéve, és az élete soha nem volt veszélyben.



A politikus elmondta, hogy legközelebb a NATO-külügyminiszterek december eleji ülésén találkozik Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel.



Közben Mile Bosnyakovszki, a macedón kormány szóvivője arról beszélt, hogy mindaz, amit Gruevszki a menedékkérelme átadásakor mondott, hazugság, és azt reméli, hogy a magyar hatóságok kiadják a volt miniszterelnököt. Hozzátette: Gruevszki vissza fog térni Macedóniába, és letölti a börtönbüntetését.



Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. A múlt héten azért adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot, mert nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A politikus múlt kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól, egy héttel később pedig szintén a közösségi médiában jelentette be, hogy kérelmét kedvezően bírálták el, és megkapta a menekültstátuszt. Macedónia bejelentette, Nikola Gruevszki kiadatását fogja kérni Magyarországtól.

Akit bővebben érdekel az egyre nagyobb diplomácia botrányt okozó ügy, az itt kényelmesen megteheti.