Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe került Simicska korábbi reklámcége is

A 24.hu szúrta ki, hogy Vörös József tulajdonába került az Euro Publicity Kft. közterületi reklámozással foglalkozó cég, amely korábban Simicska Lajos tulajdonában állt évekig. A reklámcég minden bizonnyal jól jön majd a Fidesznek a jövő évi európai parlamenti és önkormányzati választás előtt.

A cégadatok szerint Vörös november 8-án vette át a céget Nyerges Zsolt üzletembertől, akihez még nyáron került át korábbi üzlettársa, Simicska teljes cégbirodalma.

Vörös József, aki egyszerű földárveréseken is képviselte Mészáros Lőrincet ezzel a Mezort Zrt. mellett most már Simicska reklámbirodalmát is irányíthatja.

Vajon gondolt erre április 8-a előtt?