Fekete kabátos biztonságiak ütötték a szurkolókat a Vidi tegnapi stadionavatóján

Mikor az újpesti táborból valaki eldobott egy petárdát vagy hanggránátot, a biztonsági emberek megrohamozták a vendégszektort.

Az Index egyik olvasója így számolt be a történtekről:

"Egy petárda eldobása után jöttek be ezek a biztonságiak a pálya felől, a menekülőkapun át. Addig másik biztonságiak voltak a szektorban, azok sárga mellényben álltak, egy-kettő a videón is látszik. Nem tudom mi a nevük, mert a fekete dzseki miatt nehéz volt megkülönböztetni őket a szurkolóktól (az újpesti szurkolói csoport kérésére ugyanis minden vendégszurkoló fekete ruhában ment - ilyen dresszkódot szoktak hirdetni a szurkolói csoportok idegenben, mert jobban mutat a fotókon, ha egy szektor egyszínű, pl. a kupadöntőn mindenki lilában volt).

Teljesen érthetetlen volt a reakció, mert a petárda eldobóját kamera alapján meccs végén is ki lehet emelni (ilyen volt már az üllői úton is), amikor kifelé tartanak az emberek a szektorból. Már a mérkőzésén elején érthetetlen volt számunkra, hogy a koreográfiánkat nem vihettük be a stadionba. Amúgy ezeket a fekete ruhás arcokat már láttam több idegenbeli mérkőzésünkön, nem csak Fehérváron."

A biztonságiak több ponton is megsértették az MLSZ Biztonsági Szabályzatát. Az Index cikke szerint a biztonságiak főnöke a korábbi szekus balhékról és a Liget-projekt körüli incidensekről elhíresült Tóth Csaba.