2006-ban ezért mindannyiunkat megbüntettek volna - az arc nyilvános eltakarását büntetnék Toroczkaiék

A Mi Hazánk Mozgalomnak Toroczkai László nyilatkozata szerint „nem volt ideje” foglalkozni a törvénytelenül, állami segítséggel hazánkba csempészett, Macedóniában korrupciós vádakkal börtönbüntetésre ítélt Nikola Gruevszki ügyében megszólalni, mert „a magyar embereket érdeklő” kérdésekkel foglalkoznak. Szerintük nyilván ilyen, milliókat foglalkoztató, megkerülhetetlen probléma a legkonzervatívabb muszlim nők által viselt, teljes testet és arcot elfedő burka viselése.

Magyarországon még fejkendőt viselő bevándorló asszonyokat is ritkán látni, a burka azonban még az eleve kis létszámú hazai muszlim közösségben is lényegében ismeretlen. Ha a Mi Hazánk valahogyan nem értesült arról, hogy Orbánék afgán és pakisztáni tömegeket készülnek beengedni, a javaslat gyakorlati értelme nehezen látható. Ennek ellenére

a fideszes képviselők a Honvédelmi és rendészeti bizottságban támogatták a javaslat tárgysorozatba vételét.

Dúró azzal indokolja a tervezetet, hogy az egész arc eltakarására alkalmas viselet terrorcselemények elkövetésekor álcázásra is használható. A módosítás értelmében

„aki az arcvonásait közterületen vagy nyilvános helyen ruházatával vagy egyéb tárggyal olyan módon rejti, vagy takarja el, hogy ezáltal mások számára felismerhetetlenné válik, szabálysértést követ el"

A tiltás nem vonatkozna azokra, akik szakmai, vagy egészségügyi okból fedik el arcukat, vagy nyilvános helyen tartott kulturális, vallási és sporteseményeken vesznek részt.

A kivételek között azonban nem szerepelnek a politikai rendezvények. Vagyis a jövőben

a kormányellenes és egyéb tüntetéseken kivétel nélkül mindenki azonosítható lenne az ilyen alkalmakkor szorgalmasan kamerázó hatóságok számára.

A magyar NER-valóság és az egyre precízebb arcfelismerő programok ismeretében pedig több mint alapos okunk van feltételezni, hogy a megtorlástól nem csak a törvénytelenséget elkövetőknek kellene tartaniuk, hanem lényegében bárkinek, akik közintézményben dolgozik, vagy bármilyen módon elérheti őt a hatalom keze.

A kormány éppen most készül arra, hogy ünnepnapokon gyakorlatilag lehetetlenné tegyen minden ellenzéki megmozdulást a főváros, vagy akár az ország összes frekventált közterületén. Ha a Mi Hazánk javaslatát is elfogadják, akkor pedig - az előterjesztő eredeti szándékától teljesen függetlenül - a külvárosi elhagyatott gyártelepekre kiszorult demonstrációk résztvevőit is név szerint felírhatják maguknak Orbánék.

Tegyük hozzá azt is: ha 2006 őszén hasonló törvények lettek volna érvényben, akkor a - többek között épp Toroczkai nevével fémjelzett - tüntetéseken szinte mindannyiunkat megbüntethettek volna,

hiszen a hatalom bosszújától, vagy a könnygáztól tartva bizony gyakran fedtünk el arcunkat, ahogyan azt a Kárpátia is megénekelte.