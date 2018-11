Valódi kérdést tett fel a fideszes képviselőnek a Hír TV riportere, másnap már nem dolgozott

A nemzetbiztonsági bizottság Gruevszki-ügyben ülésezett, kifelé a távozó Halász Jánost kapta el a Hír TV riportere, a következő kérdéssel:

„ha Demeter Mártát minősített adatok nyilvánosságra hozatala miatt támadják, amiatt lesz-e vizsgálat, hogy a Magyar Idők címlapon hozta Gruevszki menekültügyi eljárásnak végeredményét?”

A hvg.hu névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt írja, hogy komoly belső ügy lett ebből a kérdésből, a tv vezetői azonnal látni akarták az anyagot. Medgyesi Miklós riportert egy nappal később be is hívták, a megbeszélés végén közös megegyezéssel szerződést bontottak. Az öt éve ott dolgozó Medgyesi a lap információi szerint belement a kompromisszumos megoldásba, de a távozáshoz köze van a feltett kérdésnek is.

Egyébként pont Medgyesi Miklós volt az, aki pórul járt az MTVA székház előtti jobbikos flash mob alatt is, ugyanis a tüntetők hangos bekiabálásokkal, rigmusokkal zavarták az eseményről élőben bejelentkező riportert.