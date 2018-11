Tovább bővült Mészáros Lőrinc médiabirodalma, de az egészet elajándékozza

További jelentős akvizíciókat hajtott végre a médiapiacon a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt., miután a társaság megvásárolta a Magyar Idők kiadóját, és közvetett tulajdonába került a Lapcom, az Inform Média, valamint a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó vállalat - közölte a cég szerdán az MTI-vel.

Ismertetésük szerint az újabb médiafelvásárlásokkal Mészáros Lőrinc célja, hogy a Talentis Group alatt egyesített médiaérdekeltségeit a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak adományozza. A tulajdonosváltással összefüggésben az érintettek a Gazdasági Versenyhivatal eljárását kezdeményezik.

A közlemény szerint az Echo Tv, a MediaWorks és a médiafelület-értékesítő Printimus megszerzését követően további befektetésekkel bővült a Talentis Group Zrt. médiaportfoliója. A társaság megvásárolta a Magyar Idők és a Karc FM kiadóját, a Magyar Idők Lapkiadó Kft.-t. Leányvállalata, a Mediaworks, pedig tovább bővítette regionális lappiaci érdekeltségeit: a Kisalföld, a Délmagyarország, a Bors, az Észak- Magyarország, a Kelet- Magyarország, a Hajdú Bihari Napló eddig Andy Vajna érdekeltségébe tartozó kiadóvállalatai mellett megvásárolta a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.-t. Ez utóbbi gondozásában jelenik meg a Szabadföld, valamint a Vidék Íze, és a Diéta & Fitnesz magazin.

Mészáros Lőrinc, a Talentis Group Zrt. tulajdonosa a társaságban egyesített médiaérdekeltségeit adomány formájában a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak ajánlotta fel - írták.

Nem jótékonykodás ez

Az adományozó célja a közlemény szerint az, hogy "hosszú távon biztosítsa a nemzeti értékek és hagyományok megőrzését, tovább erősítse a konzervatív értékszemléleten alapuló írott és elektronikus sajtó véleményformáló szerepét, valamint felajánlásával támogassa a helyi közösségek minél szélesebb körű tájékoztatását".

A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány épp a Fidesz médiabirodalmának új alapja. Sajtóhírek szerint a központosításról még nyáron döntött Orbán Viktor. Az alapítványt ugyanarra a balatonföldvári címre jegyezték be, ahova Liszkay Gábornak, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Mediaworks elnök-vezérigazgatójának új cégét, a Média Fundamentum Nonprofit Zrt.-t is. Természetesen már az alapítvány mellett is feltűntek Mészáros Lőrinc emberei.