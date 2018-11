Terry Blacknek bocsánatot kell kérnie Vona Gábortól, és fizetnie neki a hazugságért

A januári botrány, mikor az alperesek minősíthetetlen stílusban sértegették az N1TV riporterét elmaradt, mivel sem a felperes, sem az alperesek nem jelentek meg a tárgyaláson, sőt a két transzvesztita jogi képviselője sem tartotta fontosnak, hogy tiszteletét tegye az ítélethirdetésen. Vona Gábor képviselőjén kívül csak az Origo és a Ripost védői voltak jelen.

A felperes kérésére a bíróság zárt tárgyalást rendelt el, végül kimondta, hogy az elsőrendű alperes megsértette a felperes jóhírnevét és az emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a harmadrendű alperes által működtetett csatorna 2016. november 10. napján sugárzott Tények című műsorában adott interjújában valótlanul állította, hogy a felperesnek korábban homoszexuális kapcsolatai voltak,

azaz Terry Black hazudott akkor, amikor a TV2-ben azt állította, hogy Vona Gábor homoszexuális, korábban homoszexuális kapcsolatai voltak.

A törvényszék Terry Blacket bocsántkérésre és kártérítés megfizetésére kötelezte, ahogyan Amanda Elstakot is, aki a Tények 2017. április 25-ei műsorában valótlanul állította, hogy Vona többször is járt a Lokál nevű szórakozóhelyen és Terry Black lakásán is.

A bíró indoklásában elmondta, hogy Terry Black és Amanda Elstak előadása egyáltalán nem volt ellentmondásoktól mentes, koherens és következetes a fő, érdemi előadnivaló tekintetében sem.

Volt, hogy azt állították, hogy Terry Black nem látta Vona Gábort Amanda Elstakkal, csak kulcsot adott nekik a lakásához, volt, hogy azt állították, hogy ő engedte be őket, de úgy is nyilatkoztak, hogy olyan alkalommal történhetett az eset, mikor többen voltak Terry Black lakásán, aki tett olyan vallomást, amelyben kijelentette, hogy nem látta oda bemenni a felperest, majd olyat is, hogy biztos benne, hogy ő volt bent.

Az ügyben a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, amit a sajtó- és médiatörvény előír, a TV2, a Ripost, a Lokál, a Pesti Srácok és az Origo nem tett eleget, hazugságot terjesztett, ezért a kártérítés megfizetése mellett, a jogsértés elismerésével bocsánatot kell kérniük Vona Gábortól.

A Jobbik volt elnöke portálunk érdeklődésére elmondta: örül, hogy végre megszületett az elsőfokú ítélet, mert méltatlannak érezte az ügyet. Nem elsősorban az fájt neki, hogy épp homoszexualitással vádolták, mert ha az volna, vállalná, hanem azért, mert egy hazugsággal sározták be. Mint mondta, a továbbiakban nem kíván az üggyel foglalkozni. Ügyvédje, Kummer Ákos is azt nyilatkozta, hogy elégedett az ítélettel és nem kívánnak fellebbezni.