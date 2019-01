Kormányzati kegyként állította be a Salgótarjánnak adott állami támogatást a fideszes politikus

Ritkán lehet találkozni a magyar politikai életben olyan elkeseredettséggel vegyített burkolt fenyegetőzéssel, mint amilyet Becsó Zsolt és a salgótarjáni KDNP vezetője közös, Facebookra feltöltött sajtótájékoztatójukon mutatott. A háttérben zajló fideszes lelki folyamatok megértéséhez azt tudni kell, hogy évtizedek óta az ország egyik legelmaradottabb részének számít Nógrád megye, és a megyeszékhelyet jelenleg nem a kormánypártok, hanem az ellenzékben levő baloldal vezeti.

Minek kellett történnie 9 nappal ezelőtt, hogy a térség országgyűlési képviselője, és a KDNP salgótarjáni elnöke sajtótájékoztatón követeljen egyszerre bocsánatkérést, „elmúltnyolcévezzen” és kormányzati kegyként hivatkozzon a megyeszékhelynek, valamint a környékbeli vállalkozásoknak adott fejlesztési pénzekre?

Tüntettek a rabszolgatörvény ellen. És a fideszeseket sértő kifejezéseket kiabáltak be a tömegből. Bocsánatot sem kértek. Illetve kértek, de Becsó Zsolt szerint nem úgy, hogy ők is értsék.

A kilenc nappal ezelőtti tüntetésen nagyjából kétszáz ember vett részt, a rabszolgatörvény ellen a helyi baloldali városvezetésből többen is felszólaltak. Beszédet mondott Molnár Károly baloldali képviselő is, aki egyébként a Modern Városok Programmal kapcsolatos tárgyalásokon képviseli a megyeszékhelyet. A tüntetők egy idő után a helyi Fidesz-irodához vonultak, ott hangzottak el a képviselő által kifogásolt és idézett rigmusok: „mocskos Fidesz, dögölj meg Becsó”, illetve akasztásra buzdító bekiabálások.

Becsó Zsolt ezeken akadt ki annyira, hogy tartott egy háromnegyed órás sajtótájékoztatót, a KDNP helyi erős emberével kiegészülve. Szabó Csaba felvezetésképp már rögtön az elején átértelmezte a tüntetők rabszolgatörvénnyel szemben meghirdetett ellenállását, ami szerinte valójában a kormány ellen szólt. Arra hivatkozva aztán azt kifogásolta, hogy a Modern Városok Programban tízmilliárdokat kapott a város, mégis tiltakoztak a helyi politikusok a kormány ellen, amelytől a pénzt kapta.

Ilyen felvezetés után vette át a szót Becsó Zsolt, aki arról panaszkodott, hogy kilenc napig vártak a baloldaliak bocsánatkérésére a tömegben elhangzott kifejezések miatt, de mindhiába. Azt követelte az MSZP-s polgármestertől, Fekete Zsolttól, aki egyébként ott sem volt a tiltakozáson, hogy Molnár Károly kormányellenes beszéde miatt jelöljön ki mást a kormánnyal folytatott egyeztetésekre. Molnár önkormányzati képviselő, de ő képviseli a várost a Modern Városok Programmal kapcsolatos tárgyalásokon. Becsó viszont leszögezte, ezentúl nem hajlandó vele egy asztalhoz ülni. Azt mondta:

„Ilyenkor érdekes, hogy egyből különválik, hogy így mi most pártpolitikusi mivoltunkban szerepelünk, úgy pedig, amikor tárgyalunk a kormányzattal, akkor meg önkormányzati politikusi mivoltunkban szerepelek. Nem tud külön válni, Molnár Károly nem egyszerűen önkormányzati képviselő, Molnár Károly a modern városok program városi főkoordinátora.”

Becsó azt is felhozta, hogy a városban óriási az elvándorlás, és a munkanélküliség is nagyobb, mint országosan. Ezeket mind a jelenlegi városvezetésre próbálta ráverni (igaz azt nem tette hozzá, hogy Nógrád megye már 1995 óta a legfejletlenebb térségnek számít az országban, ahogy azt sem, hogy testvérével, Becsó Károllyal felváltva már ötödik éve képviselik a salgótarjáni választókörzetet).

A kegyelemdöfést a 2016-ban készített ELTE-Jobb Veled a Világ közös boldogságkutatásának adataival adta meg a politikus a "tüntetgető szociknak":

„A legboldogabb megyeszékhelynek Szombathely bizonyult, még utolsó helyen Salgótarján szerepel.”

Az uniós pénzből saját vendégházát fejlesztő kormánypárti képviselő ezután arról beszélt, hogy a szocialisták nem tudtak élni a kormány nyújtotta lehetőségekkel, fejlesztési forrásokkal és szerinte:

„Salgótarján nem tekinthető a térség motorjának, sok esetben a fékének tekinthető.”

Ezután jöhettek a kérdések, az egyik újságíró pedig arra emlékeztette, hogy a baloldal a tüntetés másnapján bocsánatot kért és elhatárolódott a sérelmezett bekiabálásoktól. Erre a kormánypárti politikus úgy reagált, hogy neki nem volt egyértelmű a Salgótarjáni Baloldal elhatárolódása. Amit közzé tettek, azt elmondása szerint nem sikerült értelmezniük,

mert nem ismételték el a kifogásolt rigmusokat.

Abba is belekötött, hogy a Salgótarjáni Baloldal Facebook-oldalán élőben közvetítette az eseményt, így a bekiabálások felkerültek az oldalukra is. Becsó Zsolt szerint igaz, hogy a bocsánatkéréssel egyidőben leszedték a videókat, de kifogásolta, hogy ki is vághatták volna a sértő kifejezéseket. Csak kicsivel később jött rá arra, hogy ezt még a kormánypártok jól képzett propagandistái sem tudták volna megtenni. A Fidesz képviselője később azon háborodott fel, hogy gyerekek is voltak a tüntetésen, mintha kormánypárti politikusként elszokott volna attól, hogy a fiatalok nemcsak vezényszóra vesznek részt közéleti eseményeken.

Concrete Media Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő és Szabó Csaba, Salgótarjáni KDNP elnök a megyeközpontban rendezett tüntetés kapcsán tartott sajtótéjkoztatót hétőn. Hangsúlyozták: Salgótarjánnak békére,...

A sajátjainak üzenhetett?

Azt régóta lehet tudni, hogy a Fideszben nincs helye a kritikus gondolkozásnak. A kormánypárti képviselője annyi mindent sorolt fel problémaként, és sérelmezett, hogy egyetlen tüntetésre és az ott elhangzottakra ráverni ezeket a problémákat elég nehéz lenne. Elképzelhető, hogy Becsó Zsolt eképp üzent sajátjainak?

Gondolhatott például arra, amikor nem tüntetők, hanem a Fidesz korábbi választmányi elnöke mondott köteles beszédet, viszont bocsánatkérés helyett megpróbálta kimagyarázni.



Aztán arra is célozhatott a Molnár Károly tisztségével kapcsolatos értekezése közben, hogy egyes politikustársai korrupciógyanús ajándékok elfogadását azzal indokolják lebukás után, hogy ők bizony magánemberként engedtek a kísértésnek. Nem, a politikus az akkor is politikus, ha milliós ajándékokat fogad el egy állami támogatásokat sorra nyerő vállalkozótól – gondolhatta Becsó.

Az is egy burkolt üzenet lehet a fideszes képviselő részéről, hogy az elvándorlás problémáját pedzegette, hiszen az ő álláspontjával szemben párttársai egy jó kalandnak állítják be, ha valaki a megélhetés miatt külföldre kényszerül.

Talán a gyermekekkel kapcsolatos kiszólása lehetett a legkeményebb üzenet. Hiszen pont a Fidesz az a párt, amely még óvodásokat sem volt rest felhasználni a rendszerváltás utáni leggusztustalanabb választási kampányában.