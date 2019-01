Ők nem rabszolgák: pont az ellenzéki tüntetés helyszínéről indult luxuslimuzinnal bulizni az újpesti Fidesz

A pénteki újpesti tüntetésre a DK és a Jobbik is mozgósít, többek között erről is kérdeztük Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét. Megtudtuk, nem fog belépni a Jobbikba, miközben a politikus azzal is tisztában van, hogy a kormánysajtó bármikor képes, akár a múltból, akár a jelenből előállítani olyan anyagokat, amivel a közös együttműködés lehetőségét próbálják megakadályozni.