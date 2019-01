Varju László: hazug hírek gyártásával is megpróbálják elbizonytalanítani az együttműködést

Pénteken közös ellenzéki tüntetés lesz Újpesten. Tiltakoznak majd a rabszolgatörvény, a kormánypropaganda és a helyi fideszes rezsim ellen. Ez utóbbit miért volt fontos kiemelni?

Több mint egy hónapja zajlanak az ország különböző településein a rabszolgatörvény elleni demonstrációk, emellett több önkormányzatnál a képviselő-testület is elutasította már a 400 órás túlmunka alkalmazását a saját tulajdonú cégeinél. Újpesten viszont erre eddig nem volt hajlandó a kormánypárti többség. Ezért most már nemcsak az ülésteremben szólalunk fel, hanem a Városháza előtt is. Egyben ezzel a megmozdulással az Újpest területén működő vállalatokat is arra kérjük, ők se alkalmazzák a módosítást.

Persze, igazság szerint ez a tiltakozás már nemcsak egyetlen törvény alkalmazása, hanem az egész rezsim működése ellen szól. Az újpesti önkormányzat gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a kormányzat. Évente 200 millió forintot költenek arra, hogy az újpesti újságban és az újpesti tévében csak az jelenjen meg, amit a fideszes polgármester, és amit a fideszes frakció akar. Ez ugyanolyan disznóság, mint az, amikor a magyar televízió nem engedi az ellenzéket megszólalni, miközben az adófizetők pénzét herdálják el, és rengeteg hazugsággal terhelik, nyomasztják az embereket. Azt hiszem, teljesen egyértelmű és jogos, hogy az ellenzék összes pártja fellép ezen módszerekkel szemben. Ki kell mondani, a Fidesz a legnagyobb károkozója Magyarországnak. S annak is eljött az ideje, hogy az ellenzéki erők elkezdjenek közösen gondolkoznia azon, hogyan lehet Magyarország számára egy sokkal kedvezőbb jövőképet felvázolni.

Újpest annyival speciálisabb körzet, hogy áprilisban itt egy ellenzéki képviselő nyert. A IV. kerületben a többség az ellenzék mögött áll?

Bár a polgármester igyekszik távol tartani magától, és nem feltüntetni a fideszes logót, attól még az újpesti városháza is a Fidesz lerakataként működik. Ez a rendszer, Orbán Viktor Nemzeti Együttlopás Rendszere, nem működne, ha a helyi fideszes többség nem fogadná el minden kritika nélkül a kormányzat döntéseit. Így volt ez a kerületi iskolák esetében is. Igen, az újpesti többség szembeáll ezzel a testülettel, és bízom abban, hogy ez majd az önkormányzati választáson is megnyilvánul.

Az újpesti tüntetés szlogenje, hogy egységes az ellenzék. Ezt egyszerűbb kimondani helyben, mint az országos politikával kapcsolatban?

Egészen biztos, hogy meg kell találni azokat a pontokat, amik összekötnek bennünket, és szerintem ezekből egyre több van. Gondolhatunk akár az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a sajtószabadság, vagy a független bíróság közös követelésére. Ebből számomra az következik, hogy ezek a pontok lépésről lépésre elvezethetnek oda, hogy egy választási csalással a hatalomra jutó Fideszt le lehessen váltani. Ma még nem tartunk ott.

De ez nem feltételezi azt, hogy egy DK-s politikusnak be kelljen lépnie a Jobbikba – gondolom, Ön sem akar -, meg azt sem, hogy a jobbikosok menjenek a DK-ba, ugye?

Éppen ellenkezőleg, semmilyen kötelezettségről nincs szó. Sőt, szerintem inkább arra van szükség, hogy újra sokszínű legyen Magyarország, és sokszínű legyen az ellenzéki oldal is. Ez biztosítja a lehetőséget arra az együttműködésre, amely végül megszünteti ezt az urizáló hatalmat.

Egy elég visszataszító Soros-kampány után, a semmiből hirtelen hiperérzékennyé váló kormánysajtó az utóbbi hetekben a Jobbikkal riogatja a baloldali politikusokat. Ennyire fél a hatalom egy esetleges közös fellépéstől?

Ők is tudnak számolni, pontosan tudják, és rettegnek is attól, hogy az ellenzéknek több szavazata volt, és lesz is, mint nekik. Mindenkinek végig kell gondolnia, hogyan lehet ezt majd realizálni. Másrészt fel kell készülni arra is, hogy eközben a Fidesz mindent megtesz majd azért, hogy a viszályt igyekezzen - mondjuk úgy - táplálni, például hazug hírek gyártásával, amik esetleg elbizonytalanítanak másokat. Az elmúlt időszakban megtapasztaltuk, hogy a kormánysajtó bármikor képes, akár a múltból, akár a jelenből előállítani olyan anyagokat, amivel a közös együttműködés lehetőségét próbálják megakadályozni.

Ha már a hírkészítés szóba jött, a Főügyészség szerint Ön a köztévé székházában "több alkalommal, rendkívül erőteljesen nekiment a Fegyveres Biztonsági Őrség sorfalának".

Én nem emlékszem ilyesmire, de kétségtelen, amikor ők lefogtak, akkor automatikusan bennem is előjött az a védekezési ösztön, ami ebben a szituációban természetes. Megvédem magam, ezen ne is csodálkozzanak. Ez a jövőben is így lesz.

Másrészt, a Kunigunda úti székházban történtek az országgyűlési képviselővel, mint hivatalos személlyel szembeni elkövetett erőszaknak minősülnek. Ezekre a fegyveres biztonsági őrökre amúgy pedig ott semmi szükség nincs. Léteznek azok az illetékes állami szervek, amelyek a köz intézményeit védeni tudják, semmi nem indokolja, hogy ezt a feladatot egy külön magánhadsereggel végeztessék el.

Hogy áll ez az ügy?

Hamarosan meglátogatom az ügyészséget, hogy átbeszéljük a történeteket, de a parlamentben is meg fogom kérdezni erről Polt Péter legfőbb ügyészt. Mert országgyűlési képviselő által jogszerűen végzett tevékenységet igyekeztek megakadályozni a székházban lévő fegyveres biztonsági őrök.

Szürreális az is, hogy a főügyészség többek között Önnel, egy DK-s politikussal kapcsolatban állapította meg, hogy a 2006-os tévéostrom megismétlésével fenyegetőzött.

A Fidesz mindig a pillanatnyi érdekeinek megfelelően értelmezi az adott helyzetet, vagy a múltat. De ha visszaemlékszünk rá, nem akadályozta meg anno a rendőrség a kordonbontásban Orbán Viktort, még ha egyébként olyat is tett, ami jogszerűtlen.

Pénteken itt a lehetőség, hogy közösen erőt mutassanak fel, ugyanakkor vészesen közeleg az önkormányzati választás is. Újpest nyerhető?

Minden ellenzéki párt törekedni fog arra, hogy az őszi választásokon minél jobb eredményt, akár győzelmet érjen el, ez egyértelmű. Ugyanakkor ehhez nekünk a IV. kerületben még sokat kell dolgozni, és olyan politikai lépéseket kell megtennünk, ami ebbe az irányba mutat. Én mindenesetre jelzem, nyitott vagyok rá, szívesen együttműködök annak érdekében, hogy a Nemzeti Együttlopás Rendszerét Újpesten is megszüntessük.

