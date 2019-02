Nem tagadja Rogán államtitkára, hogy kamu a Soros-kampány

Miközben Orbán Viktorék 2010 óta legalább 50 ezer bevándorlót csődítettek Magyarországra a hivatalos adatok szerint, a Soros-lemez már nemcsak a kormánypártoknál, de az állami cégeknél is beakadt. Az évek óta tartó sorosozás kapcsán joggal merülhetne fel az a kérdés is, hogy milyen nemzetközi súllyal rendelkezik az Orbán-kormány, ha saját bevallása szerint sem tud már évek óta biztonságot teremteni Magyarország számára egy gazdag, nyugdíjaskorú ember miatt? Aki nem mellesleg a Fidesz alapítását és több kormánypárti politikus taníttatását is fizette annak idején.

Joggal merülhetne, de január közepén már maga a Soros-kampány megálmodója beszélt arról, hogy az egészet csak kitalálták, mert az MSZP után újabb ellenségkép kellett Orbán Viktoréknak. George Birnbaum, az azóta elhunyt Arthur Finklestein üzlettársa még arra is rácsodálkozott, hogy a Soros Györggyel való riogatás mennyire jól tudott működni Magyarországon (kellett ehhez persze az is, hogy az egészet össze lehessen mosni az Európai Unió inkompetens bevándorlási politikájával és az üzletember ezzel kapcsolatos ötleteléseivel).

Az amerikai kampányguru nyilatkozatáról a párbeszédes Tordai Bence kérdezte írásban Rogán Antalt. A helyette válaszoló Dömötör Csaba mindössze annyit reagált az interjúban elhangzott állításokra, hogy a Kabinetiroda nem állt szerződésben a tanácsadókkal, igaz, ezt soha senki nem állította.

Birnbaum eredetileg is arról beszélt, hogy a fideszes Századvéggel szerződtek hivatalosan a tanácsadásra. Az amerikai kampánygurukkal ugyan nem, de az elemzőcéggel több szerződése is volt a kormánynak tízmilliárdos nagyságrendben. Dömötör azt sem cáfolta, hogy a Századvégen keresztül kapták a tanácsokat, miszerint Soros György ellen érdemes kampányolni.

Az államtitkári válasz további része a szokásos propagandaszöveg volt, de egyetlen egyszer nem cáfolta meg vagy tagadta le az amerikai kampánytanácsadó állításait.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már a kormány részéről sem tagadják:

csak kampányfogás volt a Soros Györggyel való riogatás.

Ezek alapján kijelenthető, hogy az egyetlen erő, amely migránsokat telepít Magyarországra, az az elbukott kvótarendszert önként túlteljesítő Fidesz-kormány.