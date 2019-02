Az illegális migráció megállításáról kötne egyezséget az EU és az Arab Liga, a magyar kormány vétózik

Hétfőn ültek össze az EU és az Arab Liga tagállamainak külügyminiszterei, a február 24-25-i EU-Liga csúcstalálkozót előkészítendő. Közös nyilatkozatot viszont nem sikerült elfogadniuk, ami egyáltalán nem meglepő, az Európai Unió eleve nem tudott egységesen az asztalhoz ülni, mert a magyar kormány ismét vétózott.

Az illegális migráció ellen küzdenének

Az EU-Arab Liga csúcs elsődleges célja az, hogy az uniós tagállamok rávegyék az arab országokat, hogy azok több menekültet fogadjanak be a térségből és több energiát fektessenek az illegális migráció megállításába. Az Európai Unió ugyan már szinte túl van a 2015-ben indult menekültválságon, a problémát viszont nem a gyökereinél oldották meg, csupán tüneti kezelést alkalmaztak, ám ez is elég volt arra, hogy a 2015-ös csúcshoz képest 92 százalékkal csökkenjen az Európai Unió területére lépő menekültek száma. Ez az eredmény többek között az EU-Törökország megállapodásnak volt köszönhető, az EU-Liga összejövetel is hasonló egyezségben csúcsosodhatna ki.

Az arab országok nyitottak voltak a javaslatokra, az egyik kikötésük az volt, hogy a szövegben legyen utalás az ENSZ migrációs megállapodására – amit például az Egyesült Államok, és kilenc uniós ország - köztük hazánk - sem írt alá. A megállapodásban nem csak az illegális, hanem a legális migráció szabályainak egyértelműsítése is szerepel, ami teljesen logikus, mert az illegális mozgások megfékezéséhez szükséges biztosítani legális lehetőségeket is, ráadásul meg is könnyíti az európai államok dolgát a menekültkérdés területén, például a kérvényeket így már akkor vissza lehet utasítani vagy elfogadni, amikor a kérvényező még a szülőhazájában van, így elkerülendő a határokra nehezedő nyomást.

A magyar kormány képviselői viszont jelezték, hogy nem hajlandók elfogadni a közös álláspontot, ha a záródokumentumban bármilyen módon utalnak az ENSZ csomagjára.

A lengyel követ is gondolkodott Lengyelország delegáltja nem volt biztos a dolgában, ezért időt kért a módosított szöveg varsói ellenőrzésére, de végül erre nem volt szükség, mert a magyar kormány egyedül is vétózni tudott. Külügyi kérdésekben az összes EU-tagállamnak vétójoga van. A szíriai polgárháború miatt nem egyértelmű, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul az arab államokhoz, szinte folyamatosan lehet hallani olyan hírekről, melyek szerint néhány európai fél addig nem kötne megállapodást például az Arab Ligával, amíg a szíriai helyzet politikai rendezése nem történt meg. Ezúttal viszont senki nem jelzett ilyen kifogásokat.

Pénteken összehívták az uniós nagyköveteket Brüsszelben, a kompromisszum érdekében. Ezt a fogalmat viszont a magyar kormány nem ismeri. Itt már egy enyhébb szövegezés került terítékre, éppen csak említve volt benne az ENSZ-megállapodás, de nem sikerült előrelépni. Sőt, Várhelyi Olivér nagykövet még azt is bedobta ötletként, hogy húzzák ki az összes migrációról szóló részt a záródokumentumból. Igen, a főképp migrációról szóló találkozó nyilatkozatából húzzák ki a migrációról szóló részeket.

Balhé

A jegyzőkönyvek szerint a legtöbb tagállam meglehetősen kiakadt a magyar viselkedésen. Németország nagykövete konkrétan a következőket mondta Várhelyinek: „hihetetlen, hogy a magyar kormány nem engedi, hogy egy nemzetközi egyezményben az ENSZ-re hivatkozzanak” - pedig „Magyarország egyelőre még tagja az ENSZ-nek.”

A német követ azt is közölte magyar kollégájával, hogy a magyar kormány már számos vörös vonalat átlépett és fenyegetően hozzátette, hogy emlékezni fognak erre, amikor a következő EU-s költségvetésről szólnak majd a tárgyalások.

A francia nagykövet méltatlannak nevezte a helyzetet, a holland képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány úgy próbálja megfékezni az illegális migrációt, hogy közben megvétóz egy megállapodást, ami pont az illegális migráció megfékezéséről szól.

Szijjártó reagált

Szijjártó Péter szerint Brüsszelben és New Yorkban lopakodó jogalkotás keretében próbálják az ENSZ csomagját a nemzetközi jogi és politikai élet részévé tenni és inkább a terroristák Európába áramlásának megállításáról kellene egyezséget kötni. A magyar kormány propagandája viszont gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz a migránsok és/vagy menekültek, valamint a terroristák közé, ezért sem állja meg a helyét ez az érvelés.

Nem is született közös nyilatkozat

Ahogy az borítékolható volt, közös záródokumentum nélkül ért véget az EU és az Arab Liga képviselőinek találkozója. Mindkettő oldal a másik felet hibáztatta a párbeszéd elakadásáért.

(Fotó: MTI / KKM / Burger Zsolt)

(444, Eurologus, Euronews)