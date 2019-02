Fekete színt kapott az idei első F1-es autó

First renderings of the Haas VF-19 reveal some interesting tech details - like the new s-duct, an aggressive rear suspension design, wastegate pipes now stacked on top of the exhaust & new mirror winglets. For more check out our Haas tech gallery:



