És akkor a NER-t úgy fogjuk megdönteni, hogy verseket plakátolunk ki, meg kevesebb marhát eszünk

Új klippel jelentkezett NoÁr, aki egyrészt egy igen tehetséges előadó, másrészt élő példája annak, miért képtelen az ország masszív felét megszólítani a NER-el szembeni nyilvánosság. Ez a szám, a képi világával, szövegével és szereplőivel pedig valóságos állatorvosi pegazusa ennek a büszkén vállalt párhuzamos világba zárkózásnak, amely a benne élők lelki és intellektuális kielégülésén túl sajnos semmilyen érdemi hatással nem bír.

Szóval itt nagyjából az történik – az elmúlt évtizedben már sokadszorra – hogy

Egy alapvetően tehetséges arc jelentősebb visszhangot kiváltó közéleti tevékenységbe kezdett, ezért rövid időn belül instant megváltónak kezdte el látni a tehetséges és jelentősebb visszhangot kiváltani képes arcokban legalább 10 éve akut hiányt szenvedő budapesti belterj-elit.

Ez a mérgező kör megfertőzte a tehetséges arcot, aki most már el is hiszi magáról, hogy megváltó, így mozgalmat indít.

Ez a mozgalom úgy startol, hogy a budapesti belterj-elitet összegyűjtik egy klipbe, és akkor ez ettől már fontos ügy.

A klipben javarészt tipikus nagyvárosi középosztálybeli figurák biztatnak arra, hogy emeljük fel fejünket, ne legyünk gyávák, és legyünk közéletileg aktívok.

A budapesti belterj-elit jelentős része csak úgy vállal még egy ilyen eleve belterj-projektben is szerepet, ha a saját nünükéit beleírhatja, például, hogy kevesebb marhát kellene enni, többet kellene mozogni, és Tandori-verseket kellene olvasni.

A budapesti belterj-elit várja, hogy a felsorakozásuktól fontossá vált ügyhöz tömegek csatlakozzanak persze csak úgy, hogy ők majd vezetik a tudatlan prolikat, még idegen szavakat tanítanak nekik.

A kutya se se fog csatlakozni rajtuk kívül.

A történet egyetlen eredménye, hogy félmillió ember ismét meggyőzheti egymást arról, hogy ők a nemzet szürkeállományaként mindent megtettek ennek a lepratelepnek a civilizálásáért, de sajnos ezekkel a suttyókkal nincs mit kezdeni.

Hamarosan azonban jön az újabb megváltó, akit ugyanaz a kör majd pajzsra emel, és kezdődik minden elölről.

Amúgy ez a cikk klasszikus esete annak, amikor a szerző nagyon reméli, hogy csúnyán pofára esik, egyáltalán nem lesz igaza, és ebből egy előremutató, széles társadalmi rétegeket megmozgató fasza kis mozgalom alakul ki. A klipben szereplő fiatal srácok, művészek és aktivisták ugyanis minden bizonnyal tök jó szándékú, nemes célokért küzdő emberek. Egyszer majd talán egy lépéssel közelebb is kerülnek ezekhez a célokhoz, ha megértik, mit rontottak el most (is).