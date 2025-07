Egymás tenyerébe csapott Donald Trump és Ursula von der Leyen

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi megállapodást írt alá az Európai Unióval, miután tárgyalásokat folytatott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel a skóciai Turnberryben lévő golfüdülőjében – szemlézte az Index a BBC tudósítását.

A megállapodás értelmében

az Egyesült Államok az eddig lebegtetett 30 százalék helyett „csak” 15 százalék vámot vet ki

az EU-ból származó árukra.

Emellett az EU 750 milliárd dollár (253 ezer milliárd forint) értékben vásárol majd amerikai energiát, valamint 600 milliárd dollárral (202 ezer milliárd forint) növeli az egyesült államokbeli beruházásait.

„Megállapodásra jutottunk. Ez mindenkinek jó üzlet”

– értékelte a megállapodást Trump, aki úgy véli, a megállapodás „nagyszerű lesz az autóipar számára” és jelentős hatással lesz a mezőgazdaságra is. Azt is közölte, három-négy másik országgal is tervez hasonló megállapodásokat kötni, amelyek valószínűleg szintén tartalmazni fognak valamilyen vámintézkedéseket.

Az Európai Bizottság elnöke

„hatalmas üzletként”

értékelte a „kemény tárgyalások” után megszületett egyezséget.

A két nagy közösség közti kereskedelem a világon az egyik legnagyobb, 2024-ben becslések szerint 975,9 milliárd dollárra (körülbelül 329 ezer milliárd forintra) rúgott, ami együttesen a globális áru- és szolgáltatáskereskedelem csaknem egyharmadát teszik ki. Trump eddig gondja az volt, hogy a kereskedelmi kapcsolatból országa tavaly 606 milliárd dollárnyit importként könyvelt el, míg az export csak 370 milliárd dollárt tett ki, ez a passzívum pedig felborította a külső egyensúlyt.