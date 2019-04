Keményen visszavágott a multi a sztrájkoló magyar dolgozóknak

Nem múlt el következmények nélkül a győztes sztrájk a Hankook-ban.

A VDSZ- Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezet a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a cég egyoldalúan csökkentette azon munkavállalók szabadság napjainak számát, akik részt vettek a megtartott munkabeszüntetésben.

Emellett tudomásukra jutott az is, hogy a munkakörhöz párosított besorolási bérpótlékot március hónapra nézve a sztrájk miatt időarányosan ugyancsak csökkentették, a negyedéves jelenléti bónuszt sem kívánja kifizetni a sztrájkolók számára. Valamint a sztrájk napjaira a munkáltató nem fizette ki az étkezési napidíjat sem.

Nyíltan zsarolja a Hankook a sztrájkoló magyar dolgozókat | Alfahír Eszerint Orbán Viktor stratégiai partnere elveszi a sztrájkoló dolgozójátóla munkabért/besorolási pótlékot/műszak pótlékot,az étkezési támogatást, az 1. negyedévi jelenléti ösztönzőt,egyéb díjakat, jutalmakat,valamint az éves egyéni bónuszt.De aki nem csatlakozik a sztrájkhoz, a lojalitásért cserébe a munkabér felett extra pótlékban részesül.

Ezekre van bizonyíték is.

A Hankook másként látja:

A Hankook mindenben a hatályos sztrájktörvényben foglaltakhoz tartja magát, és a sztrájkban részt vevő dolgozók szabadnapjainak száma sem csökken - írta a cég az Alfahírhez eljuttatott közleményben.

Mint írták, jelenleg a Hankook bérszámfejtőprogramja a márciusi munkabeszüntetés időtartamát ideiglenesen „igazolt, nem fizetett távollétként” tartja nyilván. Emiatt a munkavállalók bérjegyzékeiből is úgy tűnhet, mintha a sztrájkolók szabadságtól esnének el. A Hankook vezetősége azonban ezúton megerősíti, hogy a sztrájkban részt vevők szabadsága nem csökken, és a bérszámfejtőprogram módosítása is folyamatban van. Mihelyt az megtörtént, a bérpapírokon is a valóságnak megfelelő szabadságok száma lesz feltüntetve.

"Azonban, miként azt a sztrájk folyamán a Hankook többször is kommunikálta, az érintett munkatársak a sztrájktörvény alapján sem munkabérre, sem a munkavégzéshez kapcsolódó jelenléti bónuszra, sem étkezési célú cafeteria juttatásra nem jogosultak. A sztrájktörvény szerint ugyanis a sztrájkoló “dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg” - hangsúlyozták.

A Hankook vezetősége mindemellett a sztrájkolók számára bérelőleg lehetőségét ajánlotta fel, amellyel már számos kolléga élt. A lehetőség az összes, munkabeszüntetésben érintett munkavállaló számára nyitva áll.