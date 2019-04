Zelenszkij odamondott Porosenkónak: „nem az ellenfele, hanem az ítélete vagyok”

Érzelmektől túlfűtött, kölcsönös vádakkal telitűzdelt vita zajlott péntek este a kijevi Olimpiai stadionban Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán államfő és kihívója, Volodimir Zelenszkij humorista elnökjelölt között két nappal az elnökválasztás vasárnapi második, döntő fordulója előtt – írja az MTI.

„Én az ön hibáinak és be nem tartott ígéreteinek az eredménye vagyok”

- jelentette ki Zelenszkij nyitóbeszédében Porosenkóhoz szólva, miután pénzfeldobással eldöntötték, hogy ő kezdi a műsort. Később még azt is hozzátette, hogy

„én önnek, elnök úr, nem az ellenfele, hanem az ítélete vagyok”.

Porosenko bevezetőjében azon meggyőződésének adott hangot, hogy Zelenszkij „gyenge államfő” lesz. Utalva a kampány alatt sokat hangoztatott bírálatára, miszerint nem tudni, mi várható Zelenszkijtől, ha megnyeri a választást, kijelentette:

„ön nem is egy zsákbamacska, hanem a zsák, a maga zsákjában pedig ördögök és macskák vannak, oligarchák, volt régiósok (Viktor Janukovics leváltott oroszbarát elnök hívei), és minden, ami az országomat fenyegeti. Mi nem engedjük önt hatalomra jutni”

- szögezte le.

Zelenszkij erre annyit válaszolt, hogy

„jobb zsákbamacskának lenni, mint báránybőre bújt farkasnak”.

Porosenko egy kérdésére válaszolva Zelenszkij kijelentette, hogy ha államfő lesz, a hadiipari botrányban érintett Szvinarcsukék és Ihor Kolomojszkij oligarcha is - akiről az terjesztik, hogy ő mögötte áll -, egyformán „rács mögé kerülnek”, feltéve, ha a bíróság bűnösnek találja őket. Ígéretet tett a törvény előtti egyenlőségre, a képviselők, a bírák és az államfő mentelmi jogának eltörlésére.

Sajnálatosnak nevezte a humorista azt a helyzetet, hogy valamennyi ukrán televízió ukrán oligarchák kezében van, például az ő produkcióit sugárzó 1+1 csatorna Kolomojszkijé az Ötös televízió pedig Porosenkóé. Leszögezte ezután:

„Ukrajna államfője nem lehet egy oligarcha, hanem a nép emberének kell az ország elnökének lennie.”

Porosenko újfent szemére vetette Zelenszkijnek, hogy egy 2014-es tévéinterjúban azt mondta:

hajlandó letérdelni Putyin előtt.

Zelenszkij emlékeztetett: akkor azt mondta, hogy

kész letérdelni Putyin előtt, csak Ukrajnát ne kényszerítse térdre.

Hozzátette: most is kész ezt megtenni azok az anyák, feleségek és gyerekek előtt, akikhez a fiuk, férjük, apjuk nem tért vissza élve a kelet-ukrajnai frontról, majd váratlanul térdre ereszkedett a színpadon, mire Porosenko is letérdelt, és megcsókolta a nemzeti lobogót, amelyet a háta mögött egy önkéntes nő tartott, akinek a férje 2014-ben esett el a Donyec-medencében.



A legutóbbi felmérések szerint Zelenszkij fölényesen és minden korosztály körében vezet Porosenkóval szemben. A választás második fordulójára vasárnap, április 21-én kerül sor.