Döghúst árult és fogyasztott egy család Kötegyánon

Szombaton kaptunk egy olvasói levelet, ami arról számolt be, hogy a rendőrség, a Nav és az Állategészségügyi szakhatóság is nyomoz Kötegyánban, mert egy család fertőzött marhahúst árult a településen, amiből ők maguk is fogyasztottak. Többen kórházba kerültek.

A rendőrség azóta megerősítette, hogy a településen egy elpusztult szarvasmarhát dolgoztak fel, a húst pedig eladták, így az állategészségügyi hatóság jelzése után jelenleg a rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntett gyanúja miatt folyik nyomozás.

Információink szerint a család nő tagjai a helyi idősek otthonában és közétkeztetésben dolgoznak, a mostani eset pedig nem egyedi, hanem rendszeresen előfordult, a döghúsból a közeli Sarkadra is juthatott.