Kim Dzsongun ezúttal Putyinnal fog találkozni

Ahogy arról mi is beszámoltunk, váratlanul, idő előtt félbeszakadtak Donald Trump és Kim Dzsongun tárgyalásai Hanoiban. Az eredeti tervek szerint közös nyilatkozatot is aláírtak volna ceremoniális keretek között, de a két vezető külön távozott a Metropole hotelből, a közös ebédet is lefújták - a Fehér Ház szerint ennek ellenére konstruktív tárgyalások zajlottak.