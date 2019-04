Az önkormányzat ingyen adná oda a felvonulási területet a busás haszonnal dolgozó kivitelező cégnek

A 3-as metró északi szakasza után megkezdődött a Kőbánya-Kispest - Nagyvárad tér közötti déli vonalszakasz rekonstrukciója is. Ezekben a napokban a kivitelezők folyamatosan egyeztetnek az érintett önkormányzatokkal, illetve tulajdonossal a munka technikai részleteiről, így többek között a területfoglalási engedélyekről, felvonulási területekről.

Nincs ez másként a leginkább érintett IX. kerület esetében sem. A kivitelező Strabag az önkormányzattól annak rendje és módja szerint közterület használati hozzájárulást kért több mint egy éves időtartamra: 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig, két területre: a Pöttyös utcai és az Ecseri úti metrómegállók környékére.

A felújítás jelentős felszíni átalakítással jár, hiszen a kivitelezőnek felvonulási területre van szüksége, vagyis a József Attila Lakótelep lakói több mint egy éven keresztül kerülgetik majd a lezárt területeket, munkagépeket, gödröket, csöveket és mindent, ami ezzel jár. Vagyis: elviselik az építkezéssel járó nehézségeket.

Ezzel a részével semmi gond, elvégre egy rekonstrukció ezzel jár. A nagyobb baj, hogy az önkormányzat szerint remek ötlet a felvonulási területet

ingyen odaadni a kivitelező cégnek.

Pontosabban szinte ingyen, a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint ugyanis teljesen ingyen nem ítélhető oda a terület. Úgy tudjuk, hogy ezért a cég 99,9 százalékos kedvezményben részesülne.

Lapunk birtokába került a Strabag és az önkormányzat egyeztetése, amelyből kiderült, a kivitelező cég kérelmezte a közterületek ingyenes használatát. Nem kis területről van szó: összesen több mint 2000 négyzetméterre van szüksége a cégnek, ráadásul mindkettő kiemelten forgalmas, tehát a munkába vagy hazafelé igyekvő lakosok számára valódi megpróbáltatást jelent majd a több mint egy évig tartó munka.

Őket most biztosan fel fogja lelkesíteni, hogy az önkormányzatuknak annyira megtetszett a kivitelező cég gáláns ajánlata, hogy be is nyújtottak egy előterjesztést a használati díj elengedésére vonatkozóan, amit információnk szerint a következő testületi ülésen, csütörtökön már tárgyalni is fognak.

"Lenne helye ennek a pénznek, felsorolni is nehéz, hogy hány helyen jönne jól ez az összeg"

- mondta érdeklődésünkre Szilágyi Zsolt, IX. kerületi önkormányzati képviselő.

A jobbikos politikus szerint a területhasználati díj elengedése az önkormányzat számára a legóvatosabb becslés szerint is több mint 166 millió forintos kiesést jelent.

A képviselő szerint ez elfogadhatatlan, különösen annak fényében, hogy a metró részben uniós, részben a magyar adófizetők pénzén újul meg.

Összefoglalva tehát: az IX. kerületi önkormányzat szerint rendben van, hogy a részben uniós finanszírozásban készülő, a kivitelező cégek számára busás hasznot hozó rekonstrukció során elengedjék a területfoglalási díjat, így pontosan azok az adófizetők esnek el a bevételtől, akik a felújítás során a legtöbben szenvednek attól.

Pestiesen szólva: szép munka!