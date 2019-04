Hatalmas győzelem: több mint 120 millió forintot mentett meg az önkormányzatnak a Jobbik képviselője

Meglepő döntés született a IX. kerületi képviselő-testület április 25-ei ülésén: az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a jobbikos Szilágyi Zsolt javaslatát, miszerint a kerület egy fillért sem enged el a Strabagnak a 3-as metró felújításához szükséges területhasználati díjból.

Ahogy arról portálunk tegnap beszámolt, a ferencvárosi képviselőknek a Pöttyös utcai és az Ecseri úti megállók felújításához szükséges felvonulási területek területhasználati díjáról kellett dönteniük. A fideszes többségű testület eredeti elgondolásai szerint a kerület

99,9 százalékos kedvezményben részesítette volna a Strabagot, a kormánypárti képviselők szerint azért, hogy ezzel is ösztönözzék a beruházás gyorsabb befejezését.

A mai szavazást hosszas vita előzte meg, melynek során több lehetséges megoldás is fölmerült:

a baloldali képviselők a munkálatok alatti egyszerűbb gyalogos-közlekedéshez és legalább az egyik megálló akadálymentesítéséhez kötötték volna a kedvezmény megszavazását, cserébe ők az egész összegről lemondtak volna;

Intzogu István, független képviselő azt javasolta, hogy csupán a területhasználati díj felét engedjék el; míg

a jobbikos Szilágyi Zsolt azt javasolta, hogy a Strabag igenis fizesse meg a teljes összeget.

A legerősebb ellenzéki párt képviselője azzal érvelt, hogy a területhasználatból befolyó,

minimum valamivel több mint 120, legfeljebb 141 millió forintnak nagyon is lenne helye a IX. kerületben.

Mint fogalmazott: amikor a Strabag elvállalta a 24,8 milliárd forintos, nagyobb részt uniós pénzből megvalósuló rekonstrukciós munkát, valószínűleg számolt a kerületnek fizetendő területhasználati díjjal - ha csak előre "le nem zsírozták" valakivel, hogy ezzel nem kell majd bajlódniuk -, és belekalkulálta azt a pályázatába.

"A Strabag évente több százmillió forintot szokott szponzorációként kifizetni a MOL Videoton és az idősödő játékosokkal teletűzdelt Puskás Akadémia csapatának, így nekik igazán nem tétel az a 120-141 millió forint, Ferencvárosnak viszont milyen jól jönne!"

- hangsúlyozta Szilágyi, aki szerint a került egészségügyi intézményei például tudnák mire költeni az összeget, például új röntgen- és szívultrahang gépekre.

A testület végül az Ecseri úti megállónál elutasította, hogy a Strabag használhassa az általuk kért parkolóterületet - ezzel együtt 207-244 millió forint lett volna a területhasználati díj összege -, a Pöttyös utcai megállónál igényelt terület használatára viszont áldásukat adták a képviselők.

Meglepő, de örömteli siker

Szilágyi Zsolt az Alfahírnek a következőképpen kommentálta a IX. kerület számára kedvező döntést:

"Nagyon örülök, hogy a testület végül megakadályozta a díjcsökkentést, mert az önkormányzatnál maradó pénzt így az egészségügyre, például a kerületi lakosok gyógyszertámogatására lehet majd fordítani, és nem a költségvetés többi részét terhelik az ilyen kiadások."

Szilágyit egyébként nagyon meglepte, hogy a Fidesz politikusai is megszavazták a javaslatát, hiszen elmondása szerint ők eddig a 99,9 százalékos engedményt támogatták.

Szilágyi Zsolt

Hozzátette: ő is szükségesnek tartaná, hogy a két megálló közül legalább az egyiket akadálymentesítsék a felújítás keretében, hiszen "a XXI. században ennek minden metrómegállónál evidensnek kellene lennie", és megdöbbentőnek tartja, hogy a BKV nem tartotta fontosnak. Pláne annak tükrében, hogy a IX. kerületben gyakorlatilag kéregvasútként fut a metró, így egyszerűbb és olcsóbb lett volna megoldani, mint a Klinikáktól kezdődő szakaszon.

Ez kéne legyen a bevett gyakorlat

Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke portálunk megkeresésére elmondta, hogy ő is nagyon örül annak, hogy a párt képviselőjének sikerült hatékonyan kiállnia a IX. kerülteti lakosok érdekeiért:

"Ez a győzelem is jól jelzi, milyen fontos munkát végez helyben az ellenzék, az őszi önkormányzati választások tétje is az lesz, hogy döntéshozói pozíciókban tudjuk-e folytatni az ilyen eredményeket hozó tevékenységünket."

Azzal kapcsolatban, hogy a fideszesek is megszavazták a javaslatot, elmondta: valószínűleg ők is védhetetlennek érezték, ha megfosztották volna a lakosokat a nekik jogosan járó pénztől, amiből így most a kerületi polgárok életminőségét javíthatja az önkormányzat.

"Győzött a józan ész és a felelős gazdálkodás. Egyébként minden önkormányzati döntés kapcsán az kéne legyen a bevett gyakorlat, szomorú, hogy ünnepelni kell, amikor az oligarchák helyett végre a lakosság érdekei kerülnek előtérbe egy fideszes önkormányzatnál"

- tette hozzá a Jobbik budapesti elnöke, aki szerint Budapesten is akkor lehet megakasztani a NER mutyigépezetét, ha a választók minél több helyen juttatják vezető pozícióba az LMP-Jobbik által alkotott új centrum képviselőit, akiknek munkájára az ehhez hasonló eredmények jelentik a garanciát.

További kérdések a metrófelújítással kapcsolatban

Zaránd Péter, Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt sajtófőnöke érdeklődésünkre úgy kommentálta a ferencvárosi fejleményeket, hogy ők bár nagyon örülnek, hogy a kerületnél marad a területhasználati díj összege, a metrófelújítás kapcsán nem ezt tekintik a fő kérdésnek, hanem

"a felújítás elszaladt árait és az előrelátás teljes hiányát".

A projekttel kapcsolatban ők az alábbi kérdésekre várnak válaszokat a főváros vezetésétől:

Mennyiben reális, hogy a déli szakaszon az 5 - de valójában 4, mivel KöKi fel lett újítva pár éve - állomásra ugyanannyit kell költeni (24,8 milliárd forint), mint az északi szakasz 6 állomására?

Az uniós közbeszerzési adatokból kiderül, hogy 22 ezer négyzetmétert újítanak fel, ami nagyjából 1 milliós négyzetméterár. Normális ez vajon? Pláne, hogy ebben a távközlés, a vágányzat és a biztosítóberendezés nincs benne, erre létezik egy 48 milliárdos külön szerződés.

Mennyire észszerű, hogy az Ecseri úti állomás jelenlegi helyén épül újra, holott most lenne lehetőség megteremteni az egyik legfontosabb vasút-metró átszállópontot az állomás vasút felé történő eltolásával?