Elítélték a fideszes polgármestert, részegen vezette az önkormányzati autót

Ittas vezetés miatt 200 ezer forint pénzbírságot kapott Dorner Gábor, emellett 10 hónapra bevonták a B-kategóriás jogosítványát. Tavaly októberben, a felesége nevén levő alsóörsi nyaraló közelében, Balatonfüreden igazoltatták, miközben az önkormányzat tulajdonában álló járművet vezette. A reggeli órákban 0,8 ezrelékes alkoholszintet mértek a rendőrök Nagykáta fideszes polgármesterénél.

Érdekes közjátékkal kezdődött Dorner Gábor bírósági tárgyalása a Veszprémi Járásbíróságon, ugyanis kizáratta volna stábunkat a nyilvános tárgyalásról. A nagykátai polgármester ügyvédje azzal indokolta a kérelmet, hogy lapunk korábban is valótlanságokat írt és választási célokra használnánk fel a bent hallottakat, ezzel szemben a valóság az, hogy Dorner Gábor eddig egyetlen sajtópert sem nyert lapunk ellen.

A bíró végül nem adott helyt a vádlott kérelmének, viszont Dorner Gábor megtiltotta, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla, ezért innentől kezdve csak D. Gábor vádlottként szerepel a cikkben.

A bíró ismertette a vádat, eszerint D. Gábor vádlottat azért idézték be, mert 2018. október 13-án reggel 10-kor ittas állapotban vezette a nagykátai önkormányzat autóját, pechére azonban igazoltatták.

„A légalkoholmérő-készülékkel végzett mérések alapján a vádlott által kilélegzett levegő légalkohol-mértéke 10 óra 33 perckor 0,82 mg/liter, 11 óra 06 perckor 0,85 mg/liter volt, tehát felszálló ágban volt.”

Ez a bíró szerint közepes fokú befolyásoltságot eredményezett D. Gábor vádlottnál, aki elismerte a felelősségét és bűnösségét. Az ügyére utalva ugyanakkor politikai hátterű támadást emlegetett, bár azt nem fejtette ki, hogy melyik politikai ellenfele sugallatára vezetett részegen. D. Gábor vádlott a többi között azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy van még a szervezetében alkohol, amelyet még az esti poharazgatás során fogyasztott el.

„Nem gondoltam azt abszolút, hogy van még alkohol a szervezetemben, nem is éreztem azt, hogy van benne.”

Arra azonban nem emlékezett, hogy mikor feküdt le előző nap és arra sem, hogy mennyit ivott. Azt ígérte, hogy ilyet soha többé nem tesz. Felsorolta, hogy polgármesteri tisztségén kívül még két önkormányzati társulásnak is az elnöke. Azt mondta, hogy saját autóját használta eddig a feladatok ellátásához, ugyanakkor kiderült, hogy a nevén nincsen gépjármű, a vezetéshez most pedig segítséget vesz igénybe. Eközben úgy tudjuk a helyiektől, hogy van saját sofőrje is.

Az ügyész nem kért súlyosítást, sőt parádés, a fideszes politikusoknak kijáró érvrendszerrel lobbizott az enyhítés mellett, miszerint D. Gábor vádlott véletlenül vezetett részegen:

„A bűncselekményre nem tudatos ittasság hatása alatt került sor, hanem egyfajta gondatlanság állapítható meg a vádlott terhére, hiszen nem győződött meg arról, hogy a szervezetéből az alkohol kiürült.”

D. Gábor vádlott az utolsó szó jogán azt mondta, hogy megbánta tettét.

„D. Gábor vádlott bűnös (…) ittas járművezetés vétségében.”

A bíróság végül az előkészítő tárgyaláson kimondta D. Gábor vádlott bűnösségét ittas járművezetésben, amiért 10 hónapra bevonták B-kategóriás jogosítványát és 200 ezer forint pénzbírságra ítélték.

A döntésről a bíróság előtt kérdeztük volna Dorner Gábort, azonban a nagykátai polgármester szűkszavú volt. Nem árulta el, hogy lemond-e Nagykáta vezetéséről az ítélet miatt, azt a helyi szinten terjedő információt viszont cáfolta, hogy a bevonás után a jogosítványa nélkül is autóba ült.