Délután tüntetnek a diákok, a Jobbik is csatlakozik hozzájuk

A Jobbik részt vesz a diáktüntetésen – közölte a legnagyobb ellenzéki párt péntek délelőtt. Délután diákképviseletek szerveznek demonstrációt a Kossuth térre tiltakozásul az ellen, hogy nyelvvizsgával kelljen rendelkezni már az egyetemi jelentkezés idején is.

Mivel az elmúlt években az egyetemre jelentkező fiatalok nagyjából 45 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával, a diákok attól tartanak, hogy a 2020-tól életbe lépő új rendelkezés több tízezer diák továbbtanulási esélyeit fogja rontani tekintettel arra, hogy sok helyen elégtelen az állami nyelvoktatás színvonala, így a hallgatók a nyelvtanulást jellemzően a diploma megszerzésére időzítették be.

„A Jobbik és Ifjúsági Tagozata évek óta kongatja a vészharangot, hogy ha megfelelő előkészítés nélkül vezetik be 2020-tól a nyelvvizsga követelményt a felsőoktatásba való bejutáshoz, az nagyon súlyos károkat fog okozni. Éppen ezért támogatjuk a mai tüntetést is, amelyre mi is mozgósítottunk, és jelen lesznek országgyűlési képviselőink is.”

– írta a Jobbik közleményében Farkas Gergely és Brenner Koloman országgyűlési képviselő.

Mint fogalmaztak, a Jobbik mindig is fontosnak tartotta a nyelvtanulást, ezért is szorgalmazott évek óta számos előremutató lépést ezen a területen. Ezek közül azonban a kormány csak az első nyelvvizsga ingyenessé tételét valósította meg, amely önmagában érdemi előrelépést nem tud eredményezni.

„A szükséges fejlesztések tehát elmaradtak, az új, felsőoktatásba való belépéshez szükséges követelményrendszer bevezetése viszont megtörtént. Ez azonban azt eredményezheti, hogy diákok tízezrei előtt záródnak be az egyetemek kapui, hiszen a középiskolai nyelvoktatás önmagában nem képes eljuttatni a diákokat a középfokú nyelvvizsgáig, sok család pedig anyagi helyzete miatt nem engedheti meg magának a különórákat, nyelvkurzusokat.”

A közleményben hozzátették azt is, hogy a Jobbik országos kampány indításával, parlamenti felszólalásokkal, a bevezetés elhalasztását célzó határozati javaslatok benyújtásával eddig is következetesen képviselte azt az álláspontot, amely nem csak a diákok, hanem az ország érdeke is.

A továbbiakban is ezt fogjuk tenni saját kezdeményezésekkel, és minden olyan javaslatot támogatunk, amely a 2020-as bevezetési dátum elhalasztását célozza meg – közölték a parlamenti képviselők.

