Így kamuzik Bede Zsolt, a fideszes vadhajtás

Van, hogy valaki szánt szándékkal hazudik, van, hogy értelmi képességei nem teszik lehetővé, hogy a tényeket legalább részben ismertesse. Utóbbi gyanítható Bede Zsoltnál , aki a jobbikos majálisról egy Hírcsárdába beillő cikket (erős idegzetűek kattintsanak ide a teljes "íráshoz") jelentetett meg a fideszes alfelekhez viszonyított mibenlétéről elnevezett oldalon, az általa üzemeltetett viccportálon.

Az emberek többsége valószínűleg csak nevetni jár oda, ezért röviden álljon itt az általa létrehozott firkálmány lényege:

Bede Zsolt úgy gondolta, hogy egy majálisra a lehető legkorábban, reggel nyolc órakor kell kilátogatni, ennek megfelelően szegény kis bugris írt is egy beszámolót az oldalára. Abban az állt, hogy heten voltak a Jobbik majálisán és négy vécé volt, amiből egy volt nyitva.

Tíz éves lehettem, amikor a család barátjának fogyatékkal élő gyermeke megpofozott. Én visszaadtam volna, de a szüleim nem engedték. Nem értettem, irtó dühös voltam akkor, napokig dúltam-fúltam. Pár év elteltével azonban rájöttem, hogy miért volt helyes a visszavágás elmaradása.

Most is lehetne ez a járható út (a visszavágás helyett helyesbítés elmaradása), csak sajnos Bede Zsolt írása pár ezer emberhez eljutott. Többhöz, mint a srác pofonja, ami csak engem érintett, és nem egy közösséget.

Kedves Zsoltika!

Ne haragudj, ha megbántva érzed magad ezen írás miatt (amennyiben el tudod olvasni vagy felolvassa neked valami kedves, elkendőzött arcú barátod/barátnőd), de tudod ugye, te kis bugris, hogy munkaszüneti napon nem sokan kelnek fel már kora reggel, hogy elmenjenek majálisozni?

Tudod, másoknak munka van az azt megelőző, és az azt követő hétköznapokon is. Lehet, hogy neked ez a normális, talán a reggeli sétáltatás időpontja miatt, de – ahogy az MTI fotója is tanúsítja – a dolgozó emberek többsége nem kora reggel érkezik a május elsejei rendezvényre, amikor egyébként még az árusok is csak pakolnak.

Megértem azt is, ha hadilábon állsz a számokkal. Szép teljesítmény négyig elszámolni a te állapotodban, de kérlek, vedd figyelembe, hogy van, akit megtévesztesz azzal, ha ezt a csodálatra méltó képességedet akkor is használod, ha például épp több wc van egy helyen, mint amit össze tudsz számolni. Tudod, vannak, akik az interneten keresztül ezt nem fogják látni, ha nem mutatod meg.

Ahogy lárvából pillangó, úgy belőled is lehet egyszer jó újságíró véleményem szerint. Én szorítok neked. Ha megtanulsz angolul, akkor akár egy tökös külpolos is lehet belőled.

De addig, ameddig a szükséges készségeknek a hiányában állsz, kérlek gyakorolj, mert attól fogsz fejlődni. Viszont azzal sincs baj, ha maradsz, aki vagy, csak akkor tanuld meg helyén kezelni a dolgokat, és ne hülyíts több ezer embert az álhírekkel, mert sajnos ebben a formában ezt (minden, személyeddel és értelmi képességeiddel kapcsolatos felmentő körülmény ellenére) nem lehet másképp értelmezni.