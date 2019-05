A mai nap éppen megfelelő arra, hogy Závecz Tibor végleg hülyét csináljon magából

Hogy a Závecz Research a szocialisták házi közvélemény-kutatója, azt eddig is sejthette, aki felméréseinek eredményét, illetve vezetőjének megnyilatkozásait olvasta. A cég azonban most annyira túltolta az óbaloldali cangát, hogy nem is egy, de négy lóláb lóg ki a független szakértő egyre szakadtabb jelmeze alól.

A Momentum megelőzi az LMP-t, a Jobbik pedig elvesztette támogatóinak több mint felét

– zuhan rá a május elsejei sörvirsli után álmosan ébredező Magyarországra I.Tűpontos Tibor közvélemény-kutatási választófejedelem kinyilatkoztatása. Hogy az elmúlt harminc év legtöbb voksolásának eredményét javarészt pontosan belövő Medián éppen két hete mérte le, hogy az LMP erősödött, és 7 százaléknyi szavazatra számíthat, míg a Momentum visszaesett, azt tekintsük nagyvonalúan hibaszázalékon belüli eltérésnek. De, hogy Závecz április elején napvilágot látott saját kutatása szerint még 14 százalékos Jobbik májusra hogyan lett 6 százalékos kispárt – nos, ezt csak akkor lehet komolyan venni, ha az elmúlt heteket egy párhuzamos valóságban töltöttük.

Egy olyan univerzumban, ahol Sneider Tamásról kiderült, hogy rablógyilkos, Gyöngyösi Mártonról, hogy egyszerre pénzeli Soros György, a német multik és az orosz titkosszolgálat, Jakab Pétert pedig lefotózták, ahogy vidáman fröccsözik Kövér Lászlóval, és átvesz tőle egy vastag borítékot.

Önnek rémlenek ilyen sztorik áprilisból? Ok, mert nekem sem.

A Jobbik – az összes többi ellenzéki párthoz hasonlóan - irgalmatlanul nehéz helyzetben van. Rekord összegű jogtipró ÁSZ bírsággal a nyakukban keresik az ellenszerét Orbánék százmilliárdokból működtetett gátlástalan hazugsággyárának és próbálnak olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyek összehasonlíthatatlanul gyengébb erőforrásaikkal is eljuttathatók a választókhoz. Józan ember számára nem kétséges, hogy ez a legjobb esetben is csak részben sikerülhet, a NER-t nem, hogy megrengető, de legalább érdemi kihívás elé állító áttörést pedig eddig nem láttunk senkitől.

Ha egy intézet kihozná, hogy ilyen körülmények között egyetlen hónap leforgása alatt a Jobbik megduplázta támogatottságát, azt egy keserű "bárcsak" sóhajtással dobnánk a kukába. Pontosan úgy, ahogyan Závecz ellenkező előjelű, és ugyanennyire ordítóan irreális „kutatásával” kellett volna tennie a hvg.hu-nak.

Az ég szerelmére, mekkora ordas baromságot kell kihoznia egy közvélemény-kutató-cégnek, hogy a függetlennek tartott sajtóban legalább a gyanú felébredjen, hogy itt valami nincs rendben?

Meddig tart még az az egymást és az olvasókat, nézőket is átverő hazug konszenzus, hogy minden ilyen felmérésnek nevezett adathalmazt alapból hitelesnek fogadunk el? Hogy ezeket a számokat kétségbe vonni kínos politikai hisztinek számít, de nincs az az orbitális tévedés, vagy irreális eredmény, amely cikivé tenné bámelyik közvélemény-kutató céget.

Puzsér Róbert: 30 éve hazudnak a közvélemény-kutatók! | Alfahír Puzsér Róbert, a Jobbik és az LMP közös főpolgármester-jelöltje az önkormányzati választásokkal kapcsolatban arról beszélt a legerősebb ellenzéki párt Nemzeti Majálisán, hogy a két párt azért állt be mögé "sietve", mert ez identitást ad a számukra, és erre az EP-kampányban is tudnak építeni.

Egy egészséges immunrendszerrel működő nyilvánosságban Závecz Tibor legkésőbb ma iratkozott volna ki a komolyan vehető elemzők és kutatók köréből.

És nem csak azért, mert egészen egyszerűen semmi, de tényleg semmi sem indokolja a Jobbik-tábor instant összeomlásának állítólagos jelenségét. Hanem azért is, mert minimális közéleti tájékozottsággal egészen pontosan belőhető, hogyan, és miért készült ez a "felmérés".



Závecz Tibor a Political Capital februári konferenciáján Puzsér Róbert főpolgármester-választási indulását "Puzsér-problémának" nevezte, amelyet „kezelni kell” A publicista-kritikus rendesen ki is akadt ezen, dühös Facebook-bejegyzésben számon kérve, hogy

„miként kell kezelni a Puzsér-problémát? Vagonokkal? A jogaim korlátozásával? Aljas, törvénytelen eszközökkel? "

Ezt persze még simán sorolhattuk, hogy a klasszikus, alapvetően létező jelenségekre és összefüggésekre rámutató, de alaposan túlpörgetett puzsérizmusok közé. Az óbaloldal és a Momentum jobbikos és LMP-s zavaró tényezők nélkül összehozott fővárosi választási násza után azonban valóban beindult a Závecz-féle Endlösung.

A "közvélemény-kutatások" kerekein suhanó halálvonatra azonban már nem csak Puzsért, de a budapesti paktumból kihagyott, az elmúlt 30 év elitjével összebútorozni nem hajlandó két ellenzéki pártot is fel akarják pakolni.

És ebben legaljasabb fideszes módszereket idéző manőverben nem csak a masiniszta bűnös, hanem az is, aki a médiában első osztályú luxusjáratnak állítja be a marhavagont.