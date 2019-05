A Jobbik egyetért Puzsérral: vannak teljesen vállalhatatlan baloldali jelöltek Budapesten

Egy nappal azután, hogy Puzsér Róbert, a Jobbik, az LMP és a Sétáló Budapest által támogatott független főpolgármester-jelölt megnevezte azokat a polgármesterjelölteket, akik vállalhatatlanok a számára, megkérdeztük erről Bencsik Jánost, a legerősebb ellenzéki párt budapesti elnökét. A jobbikos politikus leszögezte, a DK-s Niedermüller Pétert nem fogja támogatni az erzsébetvárosi Jobbik.

Puzsér Róbert tegnap kijelentette, vannak olyan polgármester-jelöltek az MSZP-P-DK-Momentum listáján, akiknek távozniuk kell a budapesti politikából, és ez a feltétele a Sétáló Budapest együttműködésének. A Jobbik is osztja ezt az álláspontot?

Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy már azelőtt tudtunk erről a bejelentésről, mielőtt Puzsér csapata nyilvánosságra hozta volna ezt a listát.

Mi is jeleztük már, hogy az áprilisban bemutatott jelöltek között vannak olyanok, akik meggyőződésünk szerint teljes mértékben alkalmatlanok polgármestereknek.

Puzsér listája: ők azok, akiknek távozniuk kell a budapesti politikából Puzsér Róbert, a Jobbik, az LMP és a Sétáló Budapest által támogatott független főpolgármester-jelölt budapesti sajtótájékoztatóján többek között elmondta, Budapest bizonyos szempontból hasonlít Hódmezővásárhelyre, ugyanis a fővárosban is csak a centrum képes legyőzni a NER-t, balszélről nem lehet előzni.

Az óbaloldalnak tudomásul kéne végre vennie, hogy a NER-t nem lehet legyőzni olyan emblematikus figurákkal, akik a 2010 előtti világot képviselik. De olyanokkal sem, akik 2010 óta a háttérben összejátszottak a Fidesszel, vagy épp a mai napig gazdasági összefonódásokban, korrupciógyanús ügyekben érintettek, és tartják így hatalomban a NER-t. Az egy elfogadható tárgyalási alap lenne, ha az MSZP-DK-Párbeszéd olyan politikusokat jelölt volna, akiknek a neve nem járatódott le vagy nem kompromittálódott. Azonban a névsor láttán az a benyomásunk, hogy az óbaloldal mintha szándékosan akarna elfogadhatatlan jelölteket lenyomni az ellenzéki pártok torkán.

Teljes mértékben megértjük, hogy ezek a jelöltek elfogadhatatlanok Puzsérék számára, mint ahogy a Jobbik számára is azok.

Ha Niedermüller Péterből polgármesterjelölt lesz, akkor az azt jelenti, hogy a Jobbik nem lett részese az ellenzéki együttműködésnek?

A kerületi alapszervezetinkre bíztuk, hogy tegyenek ajánlásokat a helyi jelöltekről, és arról, hogy milyen politikai együttműködést képzelnek el.

De azt bizton állíthatom, hogy az erzsébetvárosi Jobbik nem fogja támogatni Niedermüller Péter jelölését.

Puzsérék három pontos javaslattal éltek a budapesti ellenzéki pártok számára. Egy reális budapesti átlagot, egy budapesti minimumot és a korrekt előválasztást nevezték meg igényként. A Jobbik ezeket támogatná?

Abszolút. Ezek azok a feltételek, amelyeket a kezdetektől képvisel Puzsér Róbert mellett a Jobbik és az LMP is. Ez nemcsak egy erkölcsi, ideológiai állásfoglalás a részünkről. Ennek praktikus politikai okai is vannak. Értse meg mindenki, Budapesten a NER-t nem lehet leváltani csak a baloldalról, főleg nem annak széléről. Erre csak a centrum képes. Olyan jelöltekre van szükség, akik képesek megszólítani a Fidesszel kritikus jobboldali szavazókat is, akik sok esetben csak a kisebbik rossz okán választják a jelenlegi kormányoldalt. De ha lennének hiteles centrum-jelöltek, ez a helyzet megváltozna. Nem igaz, hogy a Jobbik szavazói egy 1 az 1 elleni küzdelemben Tarlós Istvánt támogatnák, ugyanakkor vannak olyan kerületek, elsősorban a konzervatív, jobboldali, polgári többségű budai részeken, ahol szükség lenne jobboldali ellenzéki alternatívára. Itt a Jobbik is lehetőséget kaphatna.

Az MSZP-DK viszont feláldozza az észszerű politikai együttműködést Budapesten pusztán azért, hogy a saját potentátjait pozícióba segítse, biztosítsa a politikai túlélésüket.

Mi más magyarázata van annak, hogy még mindig foggal-körömmel ragaszkodnak a lejárt szavatosságú jelöltjeikhez? Mi ehhez nem vagyunk hajlandóak asszisztálni. Mi arra szerződtünk, hogy az elmúlt 30 év garnitúrájával szemben új fejezetet nyissunk a fővárosban is.

Ehhez új programra, vagy úgy is fogalmazhatok, rendszerváltásra van szükség, amit nem Niedermüller Péter vagy a Hagyó-per vádlottja fognak elhozni.

Puzsér Róbert arról is beszélt, hogy a legutóbbi ellenzéki egyeztetésen nem jelent meg az MSZP-P-DK-Momentum négyes. Hol tartanak a tárgyalások?

Fontos hangsúlyozni, hogy eddig egyetlen úgynevezett összellenzéki tárgyalás zajlott le, amelyen a Jobbik is részt vett. Sajnálatos módon továbbra sem látom a szándékot a baloldali pártok részéről, hogy a Jobbikkal való együttműködésről újra nyissák a tárgyalásokat. Mozgolódás csak az előválasztás kapcsán érzékelhető. A keddi technikai egyeztetésre a Jobbik is delegált szakértőt, mert az a célunk, hogy legalább a technikai feltételekről minél hamarabb megállapodjunk.

Ugyanakkor továbbra is határozott álláspontunk, hogy vissza kell térni a december 20-ai Karácsony Gergely-Puzsér Róbert-Molnár Zsolt háromoldalú megállapodáshoz, amely az előválasztás feltételéül szabja meg a teljes ellenzéki együttműködést.

Viszont ha az óbaloldal szerint a Jobbik nem az ellenzék része Budapesten, akkor nem nagyon van értelme előválasztásról beszélni. Ha ezt felülvizsgálják, mi továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködésre. De ismétlem, ehhez az kell, hogy az óbalodal ne hátráljon ki a saját maga által is aláírt megállapodásból, amelynek az egyik fontos pillére, hogy a Jobbikra is szükség van Budapesten.

A májusban ismét elinduló kilakoltatási szezon mennyire éghet rá a jelenlegi hatalomra a 2019-es dupla választási évben?

A Jobbik nem azért áll oda különböző ügyek mellé, mert politikai hasznot remélünk, ha így lenne, akkor a külhoni magyarok sorskérdéseivel sem foglalkoznánk. Vannak olyan elvi alapvetések, amiket nem tehetünk zárójelbe. Ilyen a legkiszolgáltatottabbak melletti kiállás. A Jobbik egy szociálisan érzékeny nemzeti néppárt, kötelességünknek érezzük, hogy kiálljunk azokért, akik önhibájukon kívül nehéz élethelyzetbe kerültek.

Ki kell mondani, hogy Budapesten lakhatási válság van, részben azért, mert a Fidesz nem segít azokon a családokon, akik még 2019-ben is devizacsapdában szenvednek, akiket a kilakoltatás réme fenyeget, másrészt az elszabadult ingatlanárak és albérletárak miatt nagyon sok fiatal számára gyakorlatilag lehetetlenné vált az önálló életkezdés.

Erre lehetne megoldás a Jobbik által javasolt állami támogatottságú bérlakásépítési program, amihez csak a politikai akarat hiányzik. De szükség van egy szemléletváltásra is, hogy ne csak a felsőközéposztályon segítsünk, hanem azokon is, akiknek nincsenek félretett tízmilliói vagy hitelkapacitása új lakás építéséhez. Magyarországon sajnos jelenleg ők vannak többségben.