Akadályozta a rendőröket?! A Jobbik IT elnökét elvezették a bajbajutott Bíró Ica lakásából

Májussal lejárt a kilakoltatási moratórium, és a hónap elején egyből meg is kezdődtek az ingatlankiürítések. Bajba jutott a korábbi modell, Bíró Ica is, akinek az ingóságait kedd délelőtt kezdték el kiüríteni az utcára. Az eljárást, és a helyszínt - ahogy az az ilyen esetekben megszokott - rendőrök biztosították.

Keresztesy Gergő, a Jobbik IT elnöke azonban nem tett eleget a többszöri rendőri felszólításnak sem, nem hagyta el az ingatlant. Ezért a rendőrök figyelmeztették, hogy vagy önként elhagyja az ingatlan területét, vagy testi kényszert fognak alkalmazni vele szemben, ami azt jelenti, hogy előállítják és kivezetik. Ez meg is történt. Keresztesy Gergő kapott is egy papírt arról, ami igazolja, hogy a személyi szabadságát korlátozó rendőri intézkedés alatt állt, de mivel a kivezetés alatt nem tanúsított határozott ellenállást, ezért elengedtek

Mivel felrótták neki, hogy akadályozta a rendőri intézkedést, valószínűsíthetően fel is jelentették.

A Jobbik országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel is helyszínen tartózkodott, és igyekezett minden segítséget megadni a bajbajutott Bíró Icán - azonban most nem jártak sikerrel, kora délután zárat cseréltek a kiürített lakás ajtaján.

