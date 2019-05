A terrorizmus finanszírozásával vádolt emberrel is üzletelő Fidesz szerint Brüsszel a terrorizmust finanszírozza

Új reklámkampányba kezd a Fidesz, ebben a Magyarországon nemrég elfogott Hassan F. ügyét mutatják be. A videó lényege az, hogy Hassan az Iszlám Állam harcosaként 20 embert végezhetett ki, valamint öngyilkos merényleteket is szervezett, mégis bejutott Európába menekültként, felvéve a szociális támogatásokat is.

Mindebből a Fidesz azt a következtetét vonja le, hogy Brüsszel a migrációs politikájával a terrorizmust is pénzeli. Ami a dologban érdekesebb, hogy ilyenkor milyen nagyvonalúan tudják elfelejteni Ghaith Pharaon nevét, a szaúdi üzletembert ugyanis 25 évig körözte az Interpol és az FBI az Egyesült Államokban, többek között terrorszervezetek finanszírozásával is vádolták, erre mit ad Isten, ingatlant vásárolhatott magának Orbán Viktor miniszterelnök házával szemben, majd a kormányfő vejétől megvehette a József Nádor téri régi Posta-székházat, miközben a kormány tagadta, hogy Magyarországon lenne, majd elismerték, hogy mégis beengedték haverkodni a politikai elittel, de ezzel szerintük nincs is gond, mert Orbán Viktor úgy látta, az Interpol és FBI-körözés csak politikai játszma, nem kell komolyan venni az általa „professzornak” nevezett milliárdos elleni vádakat, aki 2017-ben meghalt, rövidre zárva a kínos sztorit.

Orbán Viktor és Ghaith Pharaon együtt is vacsoráztak még 2014-ben egy jordán lap fotója szerint:

Nagyjából ennyire lehet komolyan venni az új reklámot is, amit nem mutatunk be, mert úgyis elköltik valamelyik központi kórház éves költségvetését arra, hogy hetekig fusson a tévékben és honlapokon.