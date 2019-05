„Azt valljuk, hogy a zenét vagy akár más művészeti ágakat ne uraljon a politika”

Összetartozunk címmel a március 15-ei nemzeti ünnepünkön jelent meg a Nemzeti Hang új (CD+DVD kombó) kiadványa. Az audio korong egy válogatásalbum, amelyre három új dal is felkerült, a hozzá csatolt bónusz lemezen látható, hallható kép- és hangfelvételeket pedig a tavaly novemberi BackStage Pub-os bulin rögzítették. A hajdúszoboszlói székhelyű zenekar két hete, egy – a repertoárjukban eddig nem szereplő stílusban megírt, lírai dalhoz készített – új videoklippel is jelentkezett, így kapva kaptunk az alkalmon, hogy egy részletes helyzetjelentést, és néhány, a közeljövőben esedékes megmozdulásukra vonatkozó információt kérjünk a csapat énekes-basszusgitárosától, Szalóczi Ádámtól.

- Mivel már nem először szerepeltek portálunkon, azt javaslom, vegyük fel a fonalat a legutóbbi közös interjúnk végénél, azaz tavaly január közepénél, és folytassuk onnan. Kezdjük talán azzal, hogy 2018 tavaszának legvégén egy új dobost mutattatok be a közönségnek.

- Igen, gyakorlatilag már a 2017-es esztendő végétől kerestük az új zenekari tagot, aki mind hangszeres tudásban, mind kiállásban és emberileg is be tud illeszkedni a Nemzeti Hang koncepciójába. Sajnos, csak 2018 elejére kristályosodott ki a tagcsere, így kénytelenek voltunk a Nincs kegyelem turné tavaszi állomásait még a régi dobossal lenyomni és aztán elbúcsúztunk tőle. Májusban már Mohácsi Zsolttal folytattuk a turnézást, aki mind fazonilag, mind hangszeres tudásban már azt a szintet képviseli, amit hosszútávon is elképzelünk az NH-nak. Pár hét alatt be is illeszkedett a csapatba, nagyon meg vagyunk vele elégedve.

- 2018-ban kb. félszáz koncertet adtatok, a hazai helyszínek mellett Felvidéken és Erdélyben is játszottatok. A múltkor elég hajmeresztő sztorikat is hallhattunk tőled az országjárásokon történtekről, remélhetőleg tavaly csak pozitív dolgokat éltetek meg!?

- Mivel nagyon sok időt töltünk utazással, így óhatatlanul is előfordulnak kisebb-nagyobb problémák az utakon. Próbálunk mindenre felkészülni az utazásokat tekintve, de sajnos tavaly is volt egy elég komolynak mondható balesetünk. Az M5-ös autópályán márciusban pont az utolsó nagy havazás kapott el minket, és éjjel a hazafelé vezető úton egy – a nagy hótól nem látszó – lábközépig érő kátyú szó szoros értelmében kettévágta a bal hátsó kerekünket. Az volt a nagy szerencsénk, hogy tele volt a busz hangtechnikával és hét emberrel, mert így óvatosabban kellett közlekednünk, illetve az extra súly miatt nem borultunk fel.

- Szeptember 8-án publikáltátok a Fejvesztve dalhoz készült klipet. A híradások több hónap előkészítő munkáról, és 18+-os látványvilágról szóltak… aztán mindenki szembesülhetett a végeredménnyel.

- A Nincs kegyelem albumról ez volt az utolsó videó, amit elkészítettünk, és a tavalyi egész éves turné őszi állomásainak a felvezetésére szántuk. A klip kb. fél év munkájának a gyümölcse. Egy régi barátunk, Bakos „Yozsó” József keze munkáját dicséri, a teljes kisfilmet ő készítette el nekünk. A képek mindegyike először kézi rajzolással készült, ezek után került sor szkennelésre, majd színezésre különböző grafikai programokkal.

Amikor elkezdtük a munkát, Yozsóra bíztuk a képi megjelenítést. Mondtuk neki, hogy bátran csinálhat bármit, legyen bemutatva a mai kegyetlen és durva világ. Aztán ő ezt szépen, határokat nem ismerve meg is valósította. Többek között olyan rajzokat és ötleteket is hozott, amit meglátva egyből keresztbe állt a szemünk… (nevet) Még annak ellenére is elég véresre és horrorisztikusra sikerült, hogy nagyon sok igazán kemény jelenetet nem is hagytunk benne. De azért van ötletünk, hogy majd ezeket a rajzokat mikor és hol fogjuk bemutatni!

- Novembertől aranylemezes csapatként kell rátok tekinteni, hiszen a Nincs kegyelem album azzá nemesedett. Hatalmas mérföldkő, és egyben látványos elismerés ez!

- Pontosan! Ilyen és ehhez hasonló pillanatokért és elismerésekért érdemes csinálni ezt az egészet! De örömmel mondhatjuk, hogy az aranylemez átadásával szinte egy időben a Nincs kegyelem videoklip nézettsége is elérte a milliós álomhatárt (azóta már több mint 2 milliós - a szerk.), amit soha nem gondoltunk volna. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindezt a rajongóinknak köszönhetjük. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Nemzeti Hang tábor szinte hónapról-hónapra nő és ilyen lelkes közönségünk van.

- Mindezek mellett volt idő próbatermes alkotásra, majd stúdiós munkálatokra is, hiszen március 15-én – és ezzel már 2019-re fordultunk – egy új kiadvánnyal, az Összetartozunk című CD+DVD kombóval jelentkeztetek, és pont az interjúra készülve olvastam, hogy már-már szinte lehetetlen küldetés a rendelések fogadása, teljesítése, olyan nagy az érdeklődés a mai napig is ez iránt.

- Szerencsére összekaptuk magunkat az utóbbi hetekben és megfeszített munkával legyűrtük az előttünk tornyosuló akadályokat. Hihetetlen volt azt látni, hogy hiába dolgozik már négy ember is a Nemzeti Hang webáruház kiszolgálásán, egyszerűen folyamatosan versenyt futunk az idővel és a rendelésekkel. Őszintén szólva nem számítottunk arra, hogy egy úgymond „csak” válogatásalbum és bónusz DVD korong – bár három új dallal –, olyan sikeres lehet, mint egy új sorlemez. Nem akarom elkiabálni, és lehet, hogy a menedzserünk ezért még jól le is fog szúrni, hogy idő előtt nyilatkozok, de az Összetartozunk album eladásai is elég erősen haladnak az aranylemez felé.

- A három új szerzemény ízig-vérig NH dal, de mindegyik (zeneileg) különböző „arcait” mutatja be a csapatnak.

- Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne csak régebbi számokkal töltsük meg a kiadványt, hanem adjunk többféle pluszt is a vásárlóknak. Így került három vadonatúj dal a CD korongra és a bónusz DVD, amelyen szinte a teljes Nincs kegyelem lemez koncertverziója is egyben. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a kiadvánnyal méltó módon zártuk le azt a több mint másfél éves időszakot, amit nekünk és a rajongóinknak a Nincs kegyelem album és aranylemez, valamint az 50 koncertes tavalyi egész éves lemezbemutató turné jelentett.

Ahogy mondod, a három dal valóban három különböző „arcát” mutatja be a zenekarnak. A címadó Összetartozunk klasszikus NH nótának nevezhető talán, a második Rohadj meg kissé merészebb, meghökkentőbb szövegű lett, főleg a refrént tekintve. Az Ég veled pedig egy lassú nóta, ez sem volt megszokott az NH eddigi történetében. Régóta gondolkoztunk már egy lassú dalon, de eddig ez valahogy még nem jött ki belőlünk. Most összeállt a kép, és megszületett az első érzelmes szerzeményünk is. Bár sokan azt gondolják, hogy az Ég veled szerelmes dal, pedig az elvesztett hozzátartozókról szól. Ehhez készült az új klippünk is, és az első hetek YouTube-os nézettsége alapján úgy tűnik, hogy minden eddigi videónkét felülmúlja, reméljük ez is el fogja érni a milliós megtekintést.

- Egyedi lett a kivitelezés, nem megszokott, hogy hivatalos zenekarnév nincs is az eredeti fotón, csak tetoválás formájában, a cím pedig többértelmű. Hogyan jött a frontoldali kép ötlete, illetve a ti olvasatotokban mit jelent az összetartozás?

- Az Összetartozunk kiadvány borítójánál is szakítani akartunk a hagyományos zenekarnév/lemezcím unásig ismételt kliséjével. Ezért gondoltuk, hogy csak az alkarunkat és a saját tetoválásainkat mutatjuk, ahol egyébként sejtelmesen látszik a zenekarnév és a logó is. A kép az összefogást és egyben a csapat egységét mutatja. De az Összetartozunk dallal és albumcímmel az NH és a közönségünk összetartozását is kifejezzük. Még tovább tekintve pedig a teljes magyarság, a nemzet összetartozását is szeretnénk hirdetni. Ezért is választottuk a kiadványnak a március 15-ei nemzeti ünnepen való megjelenést.

- Itt szúrnám be, hiszen ti is aktív szereplői vagytok a hazai rock/metal színtérnek, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban néhány dal miatt sajnos már a zenehallgatók, koncertre járók tábora is kezd súlyosan megosztottá válni, elég vad vélemények ütköznek pro és kontra. A Nemzeti Hang ezzel kapcsolatban hivatalosan nem adott ki semmilyen közleményt, és nekem úgy tűnik, hogy továbbra is független csapat maradtok.

- Örülök, ha így látod, ugyanis ez a célunk. Eddig is függetlenek voltunk, ezután is azok akarunk maradni. Többször hangsúlyoztuk már, hogy nem vagyunk hajlandóak semmilyen szélsőséges megnyilvánulás mellé állni. Természetesen van markáns véleményünk a minket körülvevő világról, vagy akár a hazai- és világpolitikai eseményekről is. Viszont, azt valljuk, hogy a zenét vagy akár más művészeti ágakat ne uraljon a politika. Mi eddig is tettük a dolgunkat, és lehetőségeinkhez mérten ezután is ugyanígy fogjuk tenni. Egy biztos, nem akarunk olyan baklövéseket elkövetni és odáig jutni, hogy a rajongóink tömegesen forduljanak el a zenekartól, és azzal szembesüljünk a különböző közösségi felületeken, hogy Nemzeti Hang pólókat és a CD-inket nyilvánosan elégetik.

- Szintén márciusban startolt – Fergeteg névre keresztelve – egy országos fesztiválturné, aminek ti is részei vagytok. Miként állt össze a résztvevők listája, illetve milyen fogadtatása volt a már lezajlott két rendezvénynek?

- Mák Istvánnal, a Radar zenekar frontemberével, és egyben rockzenei koncertszervezővel régóta jó kapcsolatot ápolunk. Közel két éve jött az ötlet, hogy koncertezzünk együtt, aztán ez egyre nagyobb méreteket öltött, belépett a képbe a P.Mobil is, és így a három csapat megállapodott egy pár állomásos miniturnéban. Eddig két koncertünk volt ebben a formában és ősszel további négyet tervezünk, de szeretnénk folytatni a jövő évben is ezt a megkezdett utat további nagyobb csapatok bevonásával. Az eddigi tapasztalatok és visszhangok nagyon jók. Van még pár szervezési kérdés, amit csiszolnunk kell, de összességében nagyon elégedettek vagyunk a két koncerttel. Ha az őszi bulik is olyan eredményekkel zárulnak majd, mint amilyen ez az első kettő volt, akkor nem lesz okunk panaszra.

- Zárszóként, a következő hónapok várható eseményeiről megosztanál velünk néhány, már publikus infót?

- Ahogy a koncertlistánkból kiderül, idén nem vállalunk túl sok fellépést, szinte csak a nagy nyári fesztiválokon játszunk, illetve, a fent említett őszi Fergeteg fesztiválturné keretein belül. Ebben az évben klubkoncertet egyáltalán nem szervezünk, mert nyáron ismét stúdióba vonulunk! Ősszel érkezik ugyanis az új albumunk, ami a jövőre esedékes 10 éves jubileumi évünk felvezetésére jelenik majd meg. Vagyis már a 2020-as terveinken dolgozunk, szervezzük a Nemzeti Hang jubileumi egész éves turnéját, amiben bőven lesznek nagy meglepetések is.