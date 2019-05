Orbán Viktor kijelentette, hogy Manfred Weber alkalmatlan és nem támogatják

Orbán Viktor szokatlanul fáradtan és enerváltan tartott közös sajtótájékoztatót Heinz-Christian Strache szabadságpárti osztrák alkancellárral. Az Európai Néppárttal való kapcsolatáról azt mondta: a hűség fontos politikai kategória, szeretnének abban a közösségben maradni, ahová tartoznak, amíg ezt hagyják nekik. Ugyanakkor arról is beszélt: ő és a magyar kormány nem tudja támogatni Manfred Webert, mint az Európai Néppárt csúcsjelöltjét az Európai Bizottság élére, mivel korábban a „Spitzenkandidat” azt nyilatkozta, hogy nem akar a magyarok szavazataival bizottsági elnök lenni (pontosabban azt mondta, hogy a populista Fidesz szavazataival – szerk.). Szerinte Manfred Weber megsértette a magyar választókat. A magyar kormányfő azt is mondta, hogy az összes csúcsjelöltet alkalmatlannak tartja, és még keresik a megfelelő jelöltet.

Az osztrák alkancellárral tartott megbeszélése kapcsán Orbán Viktor arról számolt be, hogy baráti tárgyalásokon vannak túl. A témák között szerepelt, hogy mindketten fontosnak tartják a gazdasági együttműködést, amit tovább fejlesztenének. Orbán Viktor azt mondta:

a cél az, hogy a magyar gazdaság az uniós átlagnál 2 százalékkal nagyobb legyen.

Az osztrák alkancellárral abban is egyetértettek, hogy fontos az európai biztonság kérdése, Magyarország pedig Ausztria határait is védi. Orbán Viktor megköszönte, hogy Ausztria ebben segíti Magyarországot, bár kitért arra, hogy ez nem mindig volt így. Korábban a baloldali vezetésű kormány mindent megtett azért, hogy a kerítést ne tudja megépíteni Magyarország. Most azonban ez megváltozott, és ehhez az Osztrák Szabadságpártra (FPÖ) volt szükség.

Hangsúlyozta: mindketten változásokat szeretnének Európában. Megismételte azt a gondolatot, amit az osztrák Kleine Zeitungnak adott interjújában is elmondott: Európának át kellene vennie az osztrák modellt, amelyben a jobbközép a jobboldallal működik együtt. Orbán Viktor szerint ugyanis az európai baloldal reménytelen, nyíltan és vállaltan bevándorláspárti. Európai koalíció helyett a „jobbra nyitás” politikájára lenne szükség, ami ha Ausztriában, akkor Brüsszelben is működhet.

Kijelentette: szeretné, ha a schengeni országok belügyminiszteri tanácsa venné át a határvédelem kérdését. Ismét kiemelte a keresztény kultúrkör biztosításának elsőbbségét, valamint azt is megemlítette, hogy az osztrák alkancellár méltatta a magyar családvédelmi akciótervet. Orbán Viktor hozzátette: az európai baloldal gazdasági javaslatai adóemeléshez vezetnek. Végezetül elmondta: az osztrák alkancellárral minden stratégiai kérdésben egyetértettek.

Strache: a „hazafias” pártok erősödni fognak

Heinz-Christian Strache köszönetet mondott Orbán Viktornak a szívélyes meghívásért, és örömét fejezte ki amiatt, hogy barátságukat elmélyíthetik. Elmondta: Ausztria és Magyarország mindig különleges kapcsolatokat ápolt egymással, a közös történelem és gazdasági kapcsolatok összekötik a két országot.

Szerinte Orbán Viktor a „garanciája” a gazdasági stabilitásnak és a két ország közötti gazdasági kapcsolatoknak.

Beszámolt arról, hogy kettejük tárgyalásán infrastrukturális kérdések kerültek szóba, további fejlesztésekre van szükség, illetve beszéltek a határvédelemről is, hogy együtt küzdenek az illegális migráció és az emberkereskedelem ellen.

Strache hosszasan méltatta Orbán Viktort, aki szerinte a migráció igazi válsága során megmutatta, hogy felelősségteljesen védi a külső határokat, majd ez indította el azt „az új gondolkodást”, amivel megállították az illegális migrációt Európában.

„Szívvel és lélekkel dolgozik országa érdekében” – jelentett ki az osztrák alkancellár. Azt is hangsúlyozta, hogy Európának erős szövetségekre van szüksége az illegális migráció és a lopakodó iszlamizáció ellen.

Az európai parlamenti választás kapcsán arról beszélt: a „hazafias” pártok erősödni fognak és létrejöhet először egy „hazafias” frakció is. Szerinte a többi európai pártnak felül kéne vizsgálnia a kirekesztő álláspontját a „hazafias” pártokkal kapcsolatban, amelyeknek fontos szempont a keresztény gyökerek megőrzése.

Kifejtette: nem hiszi, hogy az emberek egy marxista mintájú szociális uniót szeretnének, ha mégis, tudniuk kell, ez azt jelenti, hogy szétosztanák a szegénységet az Európai Unióban. Ezzel szemben a „hazafias” pártok nem akarják tönkretenni Európát, békés gazdasági fejlődést szeretnének, nem akarnak centralizált szövetségi Európát (vagyis Európai Egyesült Államokat – szerk.), hanem föderális Európára van szükség, „több összetartásra és több elfogadásra”.

Orbán: Weber „súlyosan megsértette a magyarokat”

Újságírói kérdésre Orbán Viktor elmondta: úgy fest, hogy a bevándorláspárti pártok erősebbek lesznek az Európai Parlamentben. A bevándorláspártiak alatt a baloldali pártokat és az Európai Néppárt nagy részét érti. A „hazafias” pártok erősödése azonban kiegyenlítették teszi majd az uniós viszonyokat. Azt is mondta:

az összes csúcsjelöltet alkalmatlannak tartja az Európai Bizottság élére.

Egy újabb kérdésre tovább pontosította: Manfred Weber „súlyosan megsértette a magyarokat”, ezért sem ő, sem a magyar kormány nem támogathatja az Európai Néppárt csúcsjelöltjét. Sajnálja, hogy így alakult, de ezt „nekünk, magyaroknak tudomásul kell venni”, keresik a megfelelő jelöltek.

Az Európai Néppárttal való viszonyról is kérdezték Orbán Viktort, aki erre úgy fogalmazott: az Európai Néppárthoz tartoznak, Helmut Kohl meghívására csatlakoztak, de a Fidesz nem tudja elképzelni a jövőjét egy bevándorláspárti pártcsaládban, ezért is függesztették fel benne a tagságukat (valójában a Néppárt függesztette fel a Fidesz tagságát – szerk.). Orbán Viktor szerint kisebbségben vannak az álláspontjukkal az Európai Néppártban, és az a kérdés, szabad-e stratégiailag így a pártcsaládban maradniuk, van-e joguk az álláspontjukat képviselni, ha maradnak, mert amennyiben intoleránsak lesznek velük, akkor máshol kell helyet keresniük.

Később azt is mondta: a politikában az ütemezés a legfontosabb, de most még nem akar pártkérdésekről beszélni, a hűség fontos politikai kategória, szeretnének abban a közösségben maradni, ahová tartoznak, amíg ez a közösség megtartja őket. Az európai parlamenti választás előtt többet nem mondana, a választók véleménye is befolyásolni fogja majd a döntésüket, hogy maradnak-e az Európai Néppártban.