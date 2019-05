Vona Gábor is a Jobbikra fog szavazni az EP-választásokon

A Jobbik korábbi elnöke az Azonnali-nak árulta el, hogy legszívesebben az általa még a 2018-as választási kampányban megálmodott új pólusra, azaz a Jobbik, az LMP és a Momentum összefogására szavazna május 26-án, ám mivel a centrum nem valósult meg, így szavazatát a Jobbikra adja le.

Vona döntését azzal indokolta, megmaradt a párttagsága, és ha valaki egy párt tagja, akkor arra szavaz.

Elárulta azt is, hogyha felkérést kapna, szívesen kampányolna Gyöngyösi Márton jobbikos listavezető mellett, akit jó barátjának is tart, ugyanakkor alapvetően nem szokott pártrendezvényekre menni, vagy csak olyanokra, amelyeken több párt is részt vesz.

„Nem pártokban gondolkodom, nem tervezek pártot alapítani vagy visszatérni a pártpolitikába. Jelenleg társadalmi ügyekben gondolkodok, ez a vlogom témaválasztásain látszik is”

- fogalmazott a korábbi pártelnök, országgyűlési képviselő, a vloggerként tevékenykedő Vona Gábor a portálnak.