Csányi kiakadt a klubokra: „Ez egyszerűen így nem mehet tovább. Dobjuk ki a pénzt az ablakon"

Pénteken tartotta éves közgyűlését a Magyar Labdarúgó Szövetség, Csányi Sándor vezette az ülést, ahol beszámolt az eredményekről és elmaradásokról is. Az elnök az összegzés első részében ismertette az adatokat, pozitívumokat is említett, de amikor az élvonalbeli klubokról beszélt, keményebb hangnemre váltott, kiakadt a felelőtlen gazdálkodáson és a magyar labdarúgás érdekeit nem szolgáló játékospolitikán.

Az igazolt NB1-es játékosok több mint 40 százaléka nem játszik, a fiatal magyarok egyre kevesebb lehetőséget kapnak, több klubnak is pénzügyi gondjai vannak.

Célok

Csányiék 2010-ben vették át az MLSZ irányítását, az egyik fontos célkitűzés az volt, hogy az NB1-ben csökkentsék a légiósok játékperceinek számát, ezzel párhuzamosan pedig növeljék a magyar labdarúgók szereplésének mennyiségét. 2015-16-ig remekül haladtak a megvalósítással, a csúcson 75 százalékon volt a magyar igazolt focisták aránya, majd a szövetség, a klubok nyomására, megszüntette a szabályt, ami korlátozta a pályán egyszerre jelenlévő idegenlégiósok számát és támogatta a fiatal magyar tehetségek szerepeltetését.

„Ez egyszerűen így nem mehet tovább. Dobjuk ki a pénzt az ablakon. Akkor legalább menjünk el havonta egyszer vacsorázni a küldöttgyűléssel, annak is több értelme van. Ennek a pénznek a nagyrészét a külföldiek viszik haza.”

Ezután három év alatt sikerült visszazuhanni 70 százalék alá a magyarok arányát tekintve, ez a szám jelenleg is csökkenőben van. A másik probléma, hogy a 23 év alatti futballisták játékperceinek aránya két év alatt 10-ről 4 százalékra esett.

Szankciók

Az NB1-es klubok gazdálkodását 2016-ra stabilizálták, azóta viszont első- és másodosztályú klubok is nehéz helyzetbe kerültek, ezért az MLSZ az UEFA Financial Fair Playt fogja alkalmazni itthon, tehát a nem fenntarthatóan gazdálkodó klubokat kizárják az átigazolásokból, szankciókat is kiosztanak és limitálják az első keretek létszámát.

„Magyarországon mintha ostobák lennének a klub tulajdonosai. Képzeljék el, hogy van 504 igazolt játékos, csapatonként 42, és az 504-ből az elmúlt szezonban 223 egyetlen egy percet se játszott. Hát normális az az ember, aki megengedi, hogy ilyen kerettel dolgozzon a klub, akkor, amikor pénzügyi gondok vannak? Szerintem elfogadhatatlan.”

Csányi szerint rossz magyar beidegződés, hogy a klubvezető nem szól bele az edző dolgába: