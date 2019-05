Az államtitkár is elismerte, hogy Borsodban tényleg nagyon nehéz

Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője, miskolci politikusa írásbeli kérdéssel fordult az egészségügyért is felelős Kásler Miklóshoz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházi várólisták kapcsán; ugyanis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista lekérdezésre szolgáló adatbázisa szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban a leghosszabb a várólista számos beavatkozás esetében.

Felhozta példaként, hogy csípőprotézis műtétre az országos átlagként feltüntetett 93 nappal szemben itt 240 napos a várakozási idő. Diagnosztikus szívkatéterezésnél 18 helyett 40 nap. Gerincsérv műtétre pedig az országos átlag 10 nappal szemben 33 napot kell várni, míg mandula- és orrmandula műtétre pedig 17 nap helyett 33 napot.

A humánminiszter helyett válaszoló Rétvári Bence államtitkár a megszokott módon most egy párhuzamos univerzumról számolt be. Többek között elmondta, hogy a kormány „intézkedés-sorozatának” következményeként 2012 és 2018 között mintegy 60 százalékkal, 70 ezerről 28 ezerre csökkent a várakozók száma, amely eredmény nemzetközi viszonylatban is kedvező.

Borsodi példákkal is élt, jellemzően persze nem ugyanazokkal, amelyekre Jakab Péter hívta fel a figyelmet. Mindenesetre az államtitkár azt emelte ki, hogy a térdprotézis műtétek esetén a 2014-es 398 napról 281 napra csökkent a várakozási idő, míg a csípőprotézis műtétek esetén 258 napról 184 napra.

Arra viszont kíséreltet sem tett, hogy megválaszolja, mi az oka annak, hogy az amúgy is nehéz helyzetben lévő megye egészségügyi várólistái a leghosszabbak az országban. (Bár legalább a regionális bérunió elkasszálása óta tisztában lehetünk azzal, hogy a Fidesz számára Kelet-Magyarország csak addig fontos, ameddig a helyi potentátok begyűjtik/kizsarolják a szavazatokat az aktuális választásokon).

Jakab Péter lapunknak reagált az államtitkári válaszra.

„Van bőr a képén ezt válaszolni azok után, hogy közben egy háttéranyagban maga a kormány ismeri el, hogy évente 24 ezer ember hal meg azért, mert nem jut hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Nem hiszem, hogy ez lenne a várólisták csökkentésének a követendő útja. Borsodban mindenesetre nem csoda, hogy hosszabbak a várólisták, mint máshol, hiszen az egyik legszegényebb megyéről van szó. Ennek ellenére a megye betegellátását szinte teljesen leépítették, így most már a Borsod megyei kórházra hárul mintegy 850 ezer lakos ellátása. A növekvő orvos- és ápolóhiánnyal párosulva maximum adminisztratív eszközökkel lehet csökkenteni a várólistákat például úgy, hogy nemcsak a vizsgálatra kell várni, de az időpontra is. A papír mindent elbír, a beteg nem”.