Korrupciógyanú: Kidobhatják Orbán nagy barátját az osztrák kormányból

Ahogy arról tegnap az Alfahír is beszámolt, erősen kompromittáló felvételek láttak napvilágot Heinz-Cristian Strachéről, a Fidesszel és Orbán Viktorral kiváló kapcsolatokat ápoló, populistának tartott Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjéről, aki nem mellesleg alkancellárként Ausztria egyik legbefolyásosabb politikusa.

A rejtett kamerával készített videókon Strache Ibizán komoly közbeszerzési győzelmeket ígért egy Putyinhoz állítólag közelálló orosz nőnek, ha az megveszi Ausztria legbefolyásosabb bulvárlapját, és a kampányban Strache eszközévé alakítja azt.

A magyar miniszterelnök sajtópolitikájára hajazó lépés azonban nagyon nem jött be. A Reuters információi szerint Sebastian Kurz kancellár péntek este válságértekezletet hívott össze a botrányos eset miatt, a dpa német hírügynökség pedig ma már arról értesült, hogy az osztrák kormányfő

kizártnak tartja, hogy ő vagy az általa vezetett Osztrák Néppárt (ÖVP) folytassa az együttműködést Heinz-Christian Strache alkancellárral.

Egyelőre nem tudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy a komplett FPÖ repül a kormánykoalícióból, vagy csak Strachénak adják ki az útját, mindenesetre a szélsőjobboldalinak tartott formáció vezetője így is, úgy is komoly bajban van.

Eközben a Die Pressének nyilatkozó titkosszolgálati források kijelentették:

a felvételek és a kiszivárogtatásuk mögött valamely nyugati titkosszolgálat állhat.

Szerintük erre utal az, hogy nagyon profin előkészítették az állítólagos orosz oligarchanő történetét, illetve az is, hogy a találkozóról készült titkos felvételeket

pont az EP-választás kampányhajrájában hozták nyilvánosságra.

A Die Presse emlékeztet, hogy az FPÖ állítólagos orosz kötődését már a 2017-es országgyűlési választásokon is kapargatta a sajtó, de már jóval korábban is lehetett olyan híreket hallani, hogy a párt Vlagyimir Putyin köreivel ápol jó kapcsolatot. Ennek egyébként olyan látványos jelei is voltak a voksolás után, mint az FPÖ által pozícióba juttatott osztrák külügyminiszter tavalyi esküvője, amin maga az orosz elnök volt a váratlan díszvendég, és amelyen Heinz-Cristian Strache is részt vett.

Részlet a komprommittáló felvételből

A konzervatív lap publicistája, Oliver Pink elkerülhetetlennek tartja Strache lemondását, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Kurz kancellár elmúlt hetekben tett kijelentései alapján valószínűleg tudott arról, hogy valami készül helyettese ellen, legalábbis ő ennek tulajdonítja a kancellár szokatlanul Brüsszel-ellenes retorikáját, amivel az FPÖ-szimpatizánsok között lehet jó pontokat, és persze voksokat szerezni.

Az osztrák sajtó egyébként egyöntetűen azt valószínűsíti, hogy ezzel a botránnyal nem csak Strache, de az FPÖ politikai helyzete is tarthatatlanná válik, ha pedig ez bekövetkezik, akkor

Orbán Viktor és a hozzá is köthető európai populista kör egy fontos nemzetközi szövetségesét veszítheti el.