Tudatos agymosás: kirándulást szerveztek nyugdíjasoknak a határzárhoz

Az idősebb emberek kihasználása bevett gyakorlat úgy a piti bűnözők, mint az elvtelenebb piaci szféra vagy a politika körében: az ismertebb nevén „öregezésnek” hívott rablások, lopások és megtévesztések, a máig sokmilliárdos üzletet jelentő, trükkös termékbemutatózások éppúgy komoly haszonnal kecsegtetnek, mint a legbefolyásolhatóbbnak tartott nyugdíjastársadalom tudatos riogatása a migránsokkal, hiszen így a megrettent állampolgárok az állami védelem reményében a kormány pozícióját kezdik erősíteni, ami érthető módon a Fidesz további hatalmát jelenti.

Ha megnézzük bármelyik, kivétel nélkül bevándorlásközpontú fideszes lakossági fórumot, az egybegyűltek átlagéletkorából is könnyedén megállapítható a kormánypárt legfőbb célcsoportja - de mindezt mégis Gémes László, Szegvár fideszes polgármestere járatta csúcsra, amikor

nyugdíjasokat vitt el a határzárhoz egy csoportos kirándulásra.

Az esetről az Index számolt be, a lap azt írja: a polgármester tervéhez a rendőrség is asszisztált annyival, hogy a buszos túrához csatlakozott egy rendőr is, aki válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A túrát Gémes állítása szerint saját pénzéből állta, és mintegy 50, a fotó alapján jellemzően idősebb ember csatlakozott hozzá. A lapnak az egyik forrás azt mondta, hogy a Fidesztől keresték meg a programmal.

A cikk szerint a kiutalt rendőr is szembesült azzal, milyen paranoid tévképzetei vannak egyes embereknek a migránsokról, amikor arról kérdezgették, miért nincs aláaknázva a kerítés két része közötti sáv, és miért nem lőnek éles lőszerrel a bevándorlókra. Bár azt talán észrevehették, hogy rajtuk kívül nincs senki a kerítésnél, azzal pedig majd később szembesülnek, hogy valójában kik jönnek helyettük, és újfent mekkora átverés áldozatai lettek.