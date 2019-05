Bebizonyosodott, a Fidesz nem tudja megvédeni a magyar termőföldet

Ahogy arra már 2013 óta számítani lehetett, az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar földforgalmi törvényt. A testület kedden közölte, Magyarország nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a tulajdonhoz való jogból eredő kötelezettségeit a mezőgazdasági földterületeken más tagállambeli állampolgárok haszonélvezeti jogának megszüntetésével, így a szabályozás jogsértő.

A földtörvény 2013-as elfogadása ellen leghangosabban a Jobbik tiltakozott, sőt, még a pulpitust is elfoglalva igyekeztek megakadályozni a szavazást. A törvény elfogadását követően pedig Ángyán József agármérnök-szakpolitikus, korábbi államtitkár jelentette be, hogy kilép a Fideszből, mert nem hajlandó asszisztálni a földbárók birtokkoncentrációjához, másrészt a szakember már akkor megjósolta, a törvény nem fog kedvezni a családi gazdaságok fejlődésének.

Érdekes adalék, hogy 2013. június 21-én az MSZP elítélte azt, hogy a jobbikos képviselők "A magyar föld átjátszása idegeneknek: hazaárulás!" feliratú molinóval álltak be a levezető elnök, Latorcai János mögé az elnöki emelvényre. Gőgös Zoltán szocialista honatya akkor erről úgy nyilatkozott, hogy ez a cselekedet egy bűncselekmény volt, és "ez nem fér bele a mi demokráciafelfogásunkba, méltatlan a parlamenthez is" - tette hozzá.

Visszatérve 2019-hez, a Jobbik agrárpolitikusa, Magyar Zoltán szerint egyértelműen az Orbán-kormány hibája és felelőssége, hogy eljutottunk addig a pontig, hogy az Európai Bíróság jogsértőnek találja a magyar földtörvényt. A politikus felidézte, már 6 évvel ezelőtt is figyelmeztetett a Jobbik, ez a törvény alkalmatlan arra, hogy megvédje a magyar termőföldet. Ugyanakkor szerinte a törvény elkaszálásban szerepet játszhatott Orbán Viktor felelőtlen Európa-ellenes retorikája is.

Magyar Zoltán: Nem bízunk az agrárkamarában, állam lett az államban | Alfahír Bitay Mártont a héten állította fel Orbán Viktor az államtitkári székből. Meglepte Önt a döntés?Nem annyira. Lehetett hallani pletykákat a minisztériumból és a háttérintézményekről, hogy az új agrárminiszter, Nagy István korábban sem ápolt felhőtlen viszonyt Bitayval, ráadásul őt sokan Lázár János emberének tartották, akinek a háttérbeszorítása után várható volt a változás itt is.

Az ellenzéki párt politikusa hangsúlyozta, a kormány jelenlegi tiltakozása is álságos, hiszen a 2015-ben meghirdetett földprivatizáció során három megyében is külföldiek szerezték meg a legtöbb termőföldet. Magyar Zoltán szerint ez is az bizonyítja, hogy csak szavakban szándékozik a Fidesz megvédeni a magyar termőföldet a külföldi spekulánsoktól.

Egyébként ennek az egész sztorinak van egy másik olvasata is. Ugyanis, ha abból indulunk ki, hogy a kormánypárti politikusok már 2013-ban tisztában voltak azzal, hogy előbb-utóbb kiiktatja a külföldieket - elviekben - kizáró törvényt Brüsszel, ezért még időben bagóért kijátszottak a haveroknak, kormányközeli földbáróknak több százezer hektárt, amelyeket nemsokára busás haszonnal értékesíthetnek akár külföldiek számára is.

"Simán benne van a pakliban, hogy az állami földprivatizációnak ez volt az egyik mozgatórúgója"

- reagált felvetésünkre Magyar Zoltán.

Ezt erősítheti az is, hogy a Fidesz az elmúlt években semmit sem tett meg annak érdekében, hogy a a luxembourgi székhelyű Bíróság várható ítéletét valahogy befolyásolja, negatív hatásait gyengítse, pedig mód lett volna rá.

Ahogy arra Magyar Zoltán is rámutatott, a Jobbik korábban nemzetközi konferenciát is szervezett annak érdekében, hogy a termőföld kikerüljön a tőke szabad mozgásának elve alól, a párt uniós partnereket is keresett, ám az EU működési mechanizmusának köszönhetően, ez a cél leginkább csak kormányon érhető el. Mi megtettünk mindent, amit ellenzéki pártként megtehettünk - tette hozzá.

Nyilván, sokat segített volna, ha az Európai Néppárt egyik legnagyobb frakciója is segít, ehelyett nemhogy arra sem volt képes a Fidesz, hogy a nemzetközi téren felszólaljon a magyar termőföld védelme, az alapszerződés esetleges megváltoztatása érdekében, még a parlamentben is leszavazta az erre irányuló jobbikos javaslatokat.

Végre megváltozhat minden: népszavazás lehet az EU-s csatlakozási szerződésünkről! | Alfahír „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés olyan határozatot fogadjon el, amelyben felkéri a Kormányt uniós csatlakozási szerződésünk módosításának kezdeményezésére, annak érdekében, hogy a magyar termőföld tulajdonjogát - a Magyar Állam, az önkormányzatok és az egyházak kivételével - csak belföldi magyar állampolgárok szerezhessék meg?"

Magyar Zoltán értékelése szerint rendkívül fontos, hogy olyan képviselők jussanak ki az EP-be, akik a tőke szabad mozgásának fejezete alól a termőföldet kivennék, mert nem a hazai földesúri rendszer bebetonozásában, hanem a magyar családi gazdálkodók megerősítésében érdekeltek.