Titkolja a kormány, hogy mennyit költ a több tízezer külföldi betelepítésére

A közelmúltban nyilvánosságra került hivatalos adatok egyre jobban alátámasztották, hogy a Fidesz valóban csak kampányfogásként tekint a bevándorlás témájára és busás állami támogatással titokban tízezrével telepítenek be külföldieket. Két jobbikos politikus szerette volna megtudni a kormánytól, hogy pontosan mennyit költenek a főként ukrán és török állampolgárok Magyarországra csábítására és helyben tartására, ezért több írásbeli kérdést is beadtak, amelyekre ma válaszolt a kormány.

A kérdésekre főként a Pénzügyminisztériumból reagáltak, de a legdurvább, a tömeges betelepítés beismerésével egyenlő válasz a Külügyminisztérium államtitkárától érkezett Lukács László György kérdésére, amely így hangzott:

„Mennyi EGT-n kívüli munkavállaló dolgozik azoknál a cégeknél, amellyel a Kormány stratégiai partnerségi megállapodást kötött?”

Annak tükrében teljesen észszerű a kérdés, hogy 3000, főként török vendégmunkás Tiszaújvárosba költöztetéséhez 12 milliárdos állami támogatást nyújtott az Orbán-kormány, hogy ott dolgozzanak a Mol petrolkémiai üzemén. Ezt ráadásul még az origo.hu is megírta – igaz a migránsok említése nélkül. Azonban Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára megkerülte a válaszadást:

„Az elmúlt években több mint 800 ezer munkahely létesült, így rengeteg magyar családnak vált kiszámíthatóvá a jövője, a magyar emberek időről időre léphetnek egyet előre. Döbbenetes, hogy a Jobbik ezt kedvezőtlennek tartja.”

Ebből a válaszból legfeljebb az derülhet ki, hogy a Külügyminisztériumban szellemi képesség híján nem tudták értelmezni a kérdést – főleg, hogy még csak a ’kedvezőtlen’ szó sem szerepelt az ellenzéki párt által beadott dokumentumban. Azt viszont nem árulták el, hogy mennyi külföldi dolgozik a stratégiai partnereknél, így az sem derül ki, hogy mennyi pénzt adott valójában a Fidesz az ukránoknak, törököknek, pakisztániaknak szóló munkahelyteremtésre ahelyett, hogy abból a magyar dolgozókat támogatta volna.

Arra már csak következtetni lehet, hogy miért titkolózik az Orbán-kormány. Hiszen, erre a kérdésre konkrét számadatokkal szolgáltak volna, ha nem félnének attól, hogy kiderül: folyamatosan hazudnak a magyaroknak és súlyos tíz- vagy százmilliárdokkal támogatják elsősorban az ukránok és a törökök beözönlését.

Lukács László György arra is választ várt a kormánytól, hogy:

„Mennyi állami támogatást kaptak az elmúlt két évben azok a cégek, amelyek az Európai Gazdasági Térségen kívülről közvetítenek Magyarországra munkaerőt?”

Ezt a szintén világosan érthető kérdést azért tette fel a jobbikos politikus, hogy kiderüljön, mennyi adóforint megy el a részben muszlim külföldiek Magyarországra csábítására. A Tállai András államtitkár által jegyzett válaszban azonban csak sikerpropaganda volt, konkrét számok nélkül:

„A magyar gazdaság 2013-tól tartós növekedési pályára állt, amelynek eredményeként nő a hazai versenyszektor munkaerő-kereslete és folyamatosan emelkednek a bérek, ami egyúttal azzal a következménnyel is jár, hogy vonzóbbá válik a magyarországi munkavállalás nem csak a magyar, hanem a külföldi munkavállalók számára is.”

Ha az egyre nyíltabban bevándorláspárti Fidesznek nincs takargatni valója, akkor nyugodtan tájékoztathatta volna az ellenzéki képviselőt arról, hogy mennyi pénzzel támogatták az ukránok és a törökök bevándorlását elősegítő munkaerő-közvetítőket. Esetleg azt is írhatta volna a Pénzügyminisztérium államtitkára, hogy nem kaptak állami támogatást ilyen cégek. De nem ez történt, ami egyértelmű jele annak, hogy titkolja a Fidesz, mennyi pénzt adtak az ilyen cégeknek.

„A Kormány határozott álláspontja az, hogy a hazai munkaerőpiac által kínált álláshelyeket elsősorban magyar állampolgárokkal kell betölteni.” Rákócziné Lózs Csilla

Jöhetnek az ukránok és a törökök Észak-Magyarországra is?

Lukács László György arra is rákérdezett, hogy mit tesz a bevándorlás bőkezű támogatása mellett a Fidesz-kormány a magyar munkanélküliek elhelyezkedéséért. Tállai András válaszából kiderül, hogy miközben tucatjával nyílnak a munkásszállók, a Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét magába foglaló észak-magyarországi régióban 351 fő kapott lakhatási támogatást, további 200 főt pedig utazási támogatással segítettek tavaly. Azonban ez a régió több tízezer munkanélkülijéhez képest meglehetősen alacsony szám.

Azt is Tállai András árulta el, hogy a régióban legalább két munkásszálló is épülhet hamarosan.

„A 2019. évi központi munkaerő-piaci program keretében eddig két észak-magyarországi önkormányzat nyújtott be munkásszállás építéséhez támogatási igényt, amelyek elbírálása folyamatban van.”

Az államtitkár tájékoztatása szerint a kormány már 3,5 milliárd forintot adott 13 önkormányzatnak munkásszállók kialakítására, így eddig 1600 fő elszállásolását oldották meg állami segítséggel.

Azt is titkolja Tállai, hogy milyen támogatást vesznek igénybe a külföldi vendégmunkások. Ugyan azt elárulja, hogy foglalkoztatáshoz nem kérhetnek állami juttatást, arról viszont nem ír semmit, hogy nem foglalkoztatási céllal milyen pénzekre jogosultak, illetve mennyit utal nekik a magyar állam.

Milliárdok szivároghatnak ki a magyar gazdaságból

A szintén jobbikos Brenner Koloman arra várt választ írásban a pénzügyminisztertől, hogy mennyi pénzt utalnak haza a magyar gazdaságból a nem EU-s állampolgárok. Az adatokból világossá válhatott volna, hogy nagyjából milyen nagyságrendben vannak jelen Magyarországon Orbán Viktor migránsai. A válaszadást itt is megkerülték, a számok helyett a szokásos kormányzati sallangot vetették papírra.

„A Kormány határozott álláspontja az, hogy a hazai munkaerőpiac által kínált álláshelyeket elsősorban magyar állampolgárokkal kell betölteni.”

Mint a többi kérdésnél, itt is ez a két lehetőség állt a kormány előtt:

Ha igaz, amit a Fidesz állít és valóban megállítják a bevándorlást, akkor ezt a hivatalos adatok is tükrözik, épp ezért küldik az ellenzéki politikusok által kért számsorokat. Ha nem igaz, amit a Fidesz állít és titokban betelepítési programot hajtanak végre, akkor az EP-választás előtt minden lehetséges eszközzel el kell titkolni ennek a bizonyítékait, azaz az írásbeli kérdésekre nem válaszolnak.

Vegyük sorra tehát, hogy mik azok, amikkel kapcsolatban titkolózik a Fidesz:

- Mennyi EGT-n kívüli munkavállaló dolgozik azoknál a cégeknél, amellyel a Kormány stratégiai partnerségi megállapodást kötött?

- Mennyi állami támogatást kaptak az elmúlt két évben azok a cégek, amelyek az Európai Gazdasági Térségen kívülről közvetítenek Magyarországra munkaerőt?

- Mennyi pénzt utalnak haza éves szinten azok a Magyarországon dolgozó munkavállalók, akik nem európai uniós (elsősorban ukrán) állampolgárságúak?

- Milyen állami támogatást vehetnek igénybe a Magyarországon dolgozó, de az EGT tagállamának állampolgárságával nem rendelkező munkavállalók?

Jól látható, hogy csak azokra a kérdésekre nem adott választ a kormány, amelyből nemcsak az derülne ki, hogy mennyi pénzt költ az Orbán-kabinet a magyar munkavállalók visszacsábítása helyett a betelepítésre. Az is kiderülhetett volna, hogy mennyi pénz szivárog ki a magyar gazdaságból az ukránokon és a törökökön keresztül. Ez a titkolózás valójában felér a betelepítés beismerésével, mert ha a Fidesz nem segítené elő a tömeges migrációt, akkor nem lett volna takargatni valója és a válaszokban rendelkezésre bocsátotta volna a kért adatokat.

Világos a helyzet: minél nagyobb arányban nyeri a vasárnapi EP-választást a Fidesz, annál gyorsabban telepítenek majd be külföldi vendégmunkásokat, a már meglevő több mint 100 ezer mellé, magyar adóforintokból. Az ukránokkal és a muszlim vallású törökökkel továbbra is alacsonyan tarthatják a béreket, ami pedig ahhoz járul hozzá, hogy a magyarok kivándorlása folytatódjon. Eközben továbbra is azt fogják mantrázni a megszállt sajtótermékekben, hogy a Fidesz megvédi Magyarországot a bevándorlástól. Csak lehet, hogy késő lesz, mire mindenki számára egyértelművé válik az átverés.