Szavazáshoz személyit és lakcímkártyát vigyen, az esernyőt viszont otthon hagyhatja!

Szombaton keleten szórványosan, a nyugati határvidéken egy-egy, vasárnap főként északon néhol zápor, zivatar kialakulhat. Szombaton a középső országrészben északnyugati, vasárnap a Kisalföldön a déli szél helyenként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatar környezetében szélerősödés előfordulhat – tájékoztatta a hazai hírügynökséget az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 27 fok között alakul.

Nyugat-, Délnyugat-Európa fölött anticiklon helyezkedik el, emiatt a Pireneusi-félsziget nyugati és középső része fölött kevés a felhő, napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. Szintén anticiklon alakítja az Ural előterének az időjárását, arrafelé változóan felhős az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Ugyanakkor a Földközi-tenger nyugati medencéje fölött több a felhő, és ott néhol eső is kialakul. Ciklon, illetve ciklonális mező határozza meg a Skandináv-félsziget és a Kelet-európai-síkság időjárását, hatásukra változóan vagy erősen felhős az ég, és eső, zápor, délen néhol zivatar is előfordul. Kontinensünk délkeleti részén eseménytelen, többnyire napos az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Fekete-tenger környezetében és a Pireneusi-félsziget déli tájain 25 és 28 fok között változik, sőt Dél-Spanyolországban 31, 33 fokot is mérnek. Szárazföldünk északi területén 6 és 15 fok a jellemző csúcshőmérséklet. Kontinensünk nyugati és középső vidékén a délutáni órákra általában 18 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé kissé melegebb, váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek, tovább erősödik a nappali felmelegedés – olvasható az előrejelzésben.