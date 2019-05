„Orbán Viktor nem tudott a mérleg nyelve lenni” - ismerte el az EP-választást értékelő Nézőpont igazgatója

Kedd este Mráz Ágoston Sámuel, az Orbán-kormányhoz közeli Nézőpont Intézet igazgatója értékelte az EP-választás eredményét a Németországban kormányzó CDU-hoz közeli alapítvány, a Konrad Adenauer Stiftung rendezvényén, az Andrássy Egyetemen – számolt be szerdán a 168 Óra.

Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett rá, hogy egy évvel korábban Orbán Viktor egy Európai Néppárton belüli platform létrehozásának igényét jelentette be, és ez továbbra is változatlan lehetőség. A kormánypárti elemző szerint annál is inkább, mert Orbán Viktor és a Néppárt vitáiban egyik fél sem mondott olyat a másikról, ami visszavonhatatlan lenne vagy kizárná a kompromisszumot.

Mráz Ágoston Sámuel úgy véli, bár elképzelhető, hogy a Fidesz otthagyja az Európai Néppártot, ugyanakkor a pártcsaládon belül még alakulhat olyan frakció, amelynek a kedvéért a Fidesz maradna.

A kormánypárti elemző az egyik lehetőségnek azt tartja, hogy a Fidesz a visegrádi országok tagpártjaival alakítson frakciót. A másik az lehet, hogy Silvio Berlusconi Forza Italiájával, illetve az RMDSZ-szel, a litván, bolgár, cseh, szlovén tagpárttal alkotna 37 európai képviselőt számláló tömböt. Mráz Ágoston Sámuel szerint az is opció, hogy a Fidesz belép az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakciójába, azt viszont elutasította, hogy arra lehetne számítani, Matteo Salvini olasz belügyminiszter pártjával, a Ligával lépne szövetségre a magyar kormánypárt.

Mráz Ágoston Sámuel elismerte: