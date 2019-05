"Nincs életveszély" - egyre több a kérdőjel a dunai hajóbaleset kapcsán

A 24.hu birtokába került a szerdai dunai hajóbaleset során rögzített riasztási lap, amely a baleset rövid leírása mellett azt is tartalmazza, hogy a mentéshez a katasztrófavédelem részéről a legmagasabb (V-ös számú) riasztási fokozatot rendelték el. Ez azt jelenti, hogy a beavatkozáshoz hatnál több tűzoltó rajt vezényeltek ki a helyszínre.

Mindezek ellenére azt is rögzítették a dokumentumban, hogy

a baleset következtében életveszély nem áll fenn.

Azt a portál is hozzáteszi, hogy "nem világos, hogy ez a körülmény befolyásolta-e egyáltalán a mentést", hiszen a riasztási fokozat maximális volt, mégis furcsa, hogy ezt rögzítették. Egyrészt azért, mert – mint később kiderült – a Hableány 33 dél-koreai utasa és két fő magyar személyzete közül legalább 7 utas meghalt, 21 személyt pedig azóta is keresnek, beleértve a személyzetet is. Másrészt azért is, mert sikerült utolérniük azt a magánszemélyt, aki jelentette a balesetet a hatóságoknak.



Ő lapnak korábban arról beszélt, hogy sokkos állapotban tolmácsolta a segélyhívó munkatársának, hogy felborult a hajó, és emberek vannak a vízben. Ez a körülmény pedig egyértelműen arra utal, hogy az életveszélyes volt a helyzet.