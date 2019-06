Kórházi fertőzések: hiába titkolózott a kormány, ki kell adniuk az adatokat

Ezt is megértük: végre valahára megtudhatjuk, hogy hányan halnak meg a magyar kórházakban olyan fertőzésektől, amelyek elkerülhetőek lennének.

"Majdnem két évig tartott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) minden lehetséges jogi utat végigjárt, a legabszurdabb érvekkel is megpróbálkozott, de hiába, mert a Kúria mai döntése értelmében át kell adnia a kórházi fertőzések adatait munkatársainknak" - áll a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet szerdai közleményében.

Mint írják: a per sokéves titkolózásnak vetett véget, mostantól viszont egyértelmű, hogy mindenkinek joga van tudni, hogy hányan fertőződnek meg és hányan halnak meg kórházi fertőzésben a magyarországi kórházakban. A kórházi fertőzéses statisztikák pontos ismerete azért is fontos, mert sokat elárul arról, hogy egy ország mennyi figyelmet fordít a jó minőségű egészségügyi ellátás kiépítésére.

Az EMMI szerint pánikkeltő lenne a kórházi fertőzések számának nyilvánosságra kerülése | Alfahír A Kúria áprilisban kimondta, hogy ki kell adni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat, azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma még mindig nem tette ezt meg. A Társaság a Szabadságjogokért pert indított, mert szerintük a minisztérium az időhúzást választotta, a bírósági döntés felülvizsgálatát kezdeményezték azzal a kéréssel, hogy az új döntésig ne kelljen kiadniuk az adatokat, írja a hvg.hu.

A Kúria megerősítette a másodfokú bíróság döntését, és kimondta, hogy a kórházi fertőzéses adatoknak intézményekre lebontva is nyilvánosaknak kell lenniük. Közleményükben emlékeztetnek: a Kúria ezen felül tételesen elutasította az EMMI minden, az adatigénylés ellen felhozott érvét. Kimondta: nem igaz az, hogy egy statisztikai adatsor nyilvánosságra hozatala bárki személyes adatait veszélyeztetné, mint ahogy az sem igaz, hogy ezek az adatok döntés-előkészítő jellegűek lennének, amikor a titoktartás indokolt lehetne. Üdvözöljük, hogy a Kúria arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy megmagyarázza és kontextusba helyezze a nyers adatokat, hogy azok ne legyenek riadalomkeltők.

Mint kiderült, a szervezet a 2015–16-os időszakra kérte ki az adatokat, ám a kedvező ítélet alapján kikérik az elmúlt három év adatait is.

"Terveink szerint azt is kiderítjük, hogy a két évig tartó jogellenes titkolózás mennyibe került az adófizetőknek."

Az EMMI abszurd érvekre hivatkozott, közben nem tett semmit

A szervezet arra is felhívj a figyelmet, hogy miközben zajlott a per, nem történt érdemi változás a kórházi fertőzések terén. Továbbra is esetleges, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a fertőzésekről szóló éves összefoglaló jelentést, aminek tartalma az eddigi években közel sem volt közérthető. Bár Kásler Miklós EMMI-miniszter tavaly nyáron átfogó intézkedéseket jelentett be a kórházi fertőzések visszaszorítására, végül csak egy olyan rendeletre futotta, aminek a kórházak – források híján – csak saját erejükből próbálhattak megfelelni - áll a közleményben.

Rendszerszintű átalakítás kell a kórházi fertőzések visszaszorításához | Alfahír Nem csak pénz kell a kórházi fertőzések elleni küzdelemhez, de az is nagyon fontos a Független Egészségügyi Szakszervezet társadalmi kapcsolatokért felelős alelnöke szerint. A klinikai és epidemiológiai szakápoló fizetésemelés nélkül nem tudja elképzelni, hogy az egészségügyi szakembereknek utánpótlása legyen.