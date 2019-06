Félrevezető Ganxsta Zolee-videóval reklámozza online jegyrendszerét a MÁV HÉV

Modoros kisfilmmel reklámozza a MÁV, hogy gyakorlatilag hátba támadták a Tarlós István főpolgármester által leginkább csak szavakban hangsúlyozott integrált elektronikus jegyrendszer koncepcióját.

A Ganxsta Zolee és Badár Sándor rém gyenge imprózásaival vicceskedő reklám lényege ugyanis, hogy a vasúttársaság külön online jegyvásárlási lehetőséget hozott létre a kezelésükbe került HÉV-vonalakra.

Ennek első ránézésre akár még örülni is lehetne, hiszen ők legalább tesznek valamit azért, hogy a fővárosi utazóközönség átléphessen végre a XXI. században, ám a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) kiszúrta, hogy az interneten vásárolható jegy

Budapest területén nem érvényes.

Ennek a megoldásnak pedig így nagyjából semmi értelme, hiszen teljesen szembemegy azzal a koncepcióval, amit a közösségi közlekedés fejlesztéséért is küzdő civil szervezetek hosszú évek óta próbálnak elérni:

hogy legalább az elővárosi közlekedés és a Budapest belterületén bonyolított jegyvásárlások egyetlen, egységes online rendszerben történhessenek.

A lépéssel a MÁV ezt a koncepciót szúrta torkon, ráadásul kifejezetten félrevezető, hogy a kisfilmjük a Batthyány téren indul, mivel az jócskán Budapest belterületén található, és onnan még jó pár megállót nem takar be a digitális jegy. Ennek köszönhetően pedig az agglomerációba utazók továbbra is szerencsétlenkedhetnek a pénztáraknál, sovány vigasz, hogy az elővárosi megállókért telefonon is fizethetnek.

A VEKE a videóról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

"Nagyon rossz irányba megy ez a MÁV-os HÉV-ezés, pont az ellenkező irányba, mint ahova tartani kellene. Óriási hiba volt a HÉV-eket a MÁV-hoz tenni, ezt minél hamarabb vissza kell csinálni. Mielőtt még késő lesz és a hibás döntést nemzedékek fogják szívni."