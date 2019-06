Puzsér a DK-ról és a Momentumról: "rossz látni, hogy zsákmánynak tekintik Budapestet"

Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt friss Facebook-posztjában kommentálta, hogy a DK és a Momentum is indít jelöltet a főpolgármesteri előválasztáson.

Elkeserítő, hogy nem Budapesthez, nem egy városkoncepcióhoz és egy programhoz tartoznak a jelöltek, hanem a két párt friss választási sikeréhez. Most, hogy középpártokká váltak, megjött az étvágyuk, hogy befoglalják a főpolgármesteri posztot. Két hete még nem volt tervük a fővárossal, most készen állnak átvenni Tarlós Istvántól. Hirtelen nekik is problémás lett Karácsony Gergely alkalmatlansága. Rossz látni, hogy zsákmánynak tekintik Budapestet.